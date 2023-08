Concorso di folla da Lidl per questa blusa carina e retrò da meno di 8 euro per il ritorno a scuola!

Per permettere ai più giovani di realizzare le loro prime opere d’arte senza rovinare i loro abiti, Lidl presenta la sua blusa anti-macchie.

Il ritorno a scuola si avvicina con calma grazie a Lidl. Scopri attualmente le promozioni più allettanti per iniziare bene la ripresa. Come questa blusa da scuola da acquistare a basso costo!

Lidl inizia il ritorno a scuola nel modo giusto

Cosa ti riserva di bello Lidl per l’imminente ritorno a scuola? Dopo i numerosi affari che si sono susseguiti durante tutto l’estate, il discount intende continuare sulla stessa strada nella prossima stagione.

Quindi aspettati di scoprire nuove offerte a prezzi piccoli che ti delizieranno. Come questa selezione di accessori connessi per iniziare al meglio.

I clienti di Lidl lo sanno, il discount è il campione numero 1 dei prezzi bassi. È il punto di riferimento per coloro che amano prendersi cura del loro potere d’acquisto in tempi di inflazione.

E anche se il discount si trova di fronte a un esercito di sfidanti che vorrebbero prendere il suo posto, il marchio resiste con le sue offerte allettanti.

Pensiamo ad esempio a questa cura di bellezza a basso costo per mantenere la tua pelle ogni giorno, senza dover spendere una fortuna. Quindi, quando vieni da Lidl, non ti aspettare solo di riempire il frigorifero…

Perché puoi trovare anche tutto ciò di cui hai bisogno per prenderti cura di te stesso, della tua salute o del tuo ambiente domestico.

Il marchio tedesco addirittura si confronta con i marchi di fast fashion sul loro stesso terreno. Così, non esita a rubare la scena a Zara, H&M o Mango con le sue offerte di moda a prezzi scontati.

Uomini, donne, bambini possono regolarmente integrare il loro guardaroba. Di recente, è stato un vestito a fiori molto carino a provocare una vera e propria folla! Questo capo infatti ha entusiasmato le fashioniste che desideravano terminare l’estate in bellezza a basso costo.

Una blusa retrò chic per i piccoli scolari

Per il ritorno a scuola, Lidl ha deciso di fare colpo. Ma questa volta, l’azienda voleva rivolgersi ai più piccoli con questa blusa dal sapore retrò!

Se la blusa non è più obbligatoria a scuola da molto tempo, è comunque indispensabile per non sporcarsi quando si fanno lavori creativi.

Per permettere ai bambini di dedicarsi alla gioia del disegno o della pittura senza sporcarsi, Lidl propone loro questa graziosa blusa a quadri. Si indossa sopra i vestiti per evitare di macchiarli.

Questa blusa da pittura per bambini è realizzata in un tessuto morbido e confortevole. Inoltre, beneficia di un tessuto idrorepellente grazie al suo trattamento Bionic-Finish® Eco.

Un modello da acquistare a meno di 8 euro

Lavabile a una temperatura massima di 40°C, questo capo si pulisce facilmente e non necessita di stiratura. Con i suoi polsini elastici e le sue due tasche sovrapposte, questo grembiule da pittura piacerà sia ai bambini che ai genitori.

Trova questo modello in tre colori da Lidl. Puoi sceglierlo verde, rosso o blu. È disponibile anche in tre taglie, dalla 86/92 alla 110/116 passando per la 98/104, in modo che tutti i bambini possano averne uno!

Infine, sarai anche felice di scoprire il prezzo di questo bel capo. Totalmente al passo con i tempi, permetterà ai bambini di realizzare le loro attività creative senza dover strofinare le macchie ribelli lasciate sui loro vestiti!

