Con soli 2 ingredienti puoi preparare la bevanda con cui perderai fino a 5 chili in una settimana

Dopo l’estate è tempo di lasciarsi alle spalle alcune licenze che sono diventate più frequenti del solito in termini di ns indennità. Le palestre si riempiono di gente e cominciamo a ricorrere alle famose ‘diete miracolose’ che promettono di aiutarci dimagrire a tempo di record.

La prima cosa su cui dovresti essere chiaro è che i miracoli non esistono. Se quello che vuoi è perdere peso Devi seguire uno stile di vita sano e fare sport, ma puoi ricorrere a determinati alimenti che ti aiuteranno a raggiungere i tuoi obiettivi più velocemente.

Il fiocchi d’avena È considerato un superfood perfetto per perdere peso in modo sano. Ha un alto contenuto di fibra e aiuta a purificare l’organismo ea regolare il transito intestinale. Puoi consumarlo in molti modi, ma ce n’è uno particolarmente consigliato per una rapida perdita di peso.

Con questa ricetta per preparare un delizioso frullato di avena e mele si può raggiungere perdere fino a 5 chili in una settimana in modo sano e senza soffrire la fame.

ingredienti

30 grammi di fiocchi d’avena

1 mela

mezzo limone o lime

1 cucchiaino di cannella

acqua a piacere

Elaborazione

Aggiungere i fiocchi d’avena, la mela, il succo di mezzo limone e la cannella in un bicchiere da frullatore e aggiungere acqua a piacere. Schiacciate tutto molto bene e se è molto denso aggiungete altra acqua fino ad ottenere la densità desiderata. Opzionale: puoi aggiungere altra cannella sopra per decorare. Se volete ridurre le calorie dei fiocchi d’avena potete lasciarli in ammollo la sera prima.

Benefici del frullato di avena e mela

Ti aiuta a sentirti pieno grazie all’alto contenuto di fibre. Contiene lime/limone, che lo rende più detergente e più benefico per la perdita di peso. Ha una mela, un ottimo frutto per dimagrire e che ti darà anche dolcezza grazie al suo zucchero naturale.

È meglio bere questo frullato nel colazionipoiché ti darà una grande quantità di energia e ti manterrà sazio tutta la mattina, facendoti consumare nulla o quasi nel corso della mattinata, riducendo anche la quantità di appetito a pranzo.