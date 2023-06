Con scollo e bottoni: ecco la camicia più elegante di Zara che si abbina a tutti i tuoi stili.

Di tanto in tanto vogliamo essere più comode e con questa moda oversize sempre alla moda. Ecco perché vi presentiamo la camicia più elegante di Zara che si abbina bene a tutto.

È disponibile in diversi colori per scegliere quello giusto per ogni occasione.

Ecco com’è la camicia più elegante di Zara

È una camicia fluida e satinata molto elegante. Ha un colletto a revers con scollo a V e maniche lunghe, e si chiude frontalmente con bottoni.

All’esterno, è realizzata al 100% in poliestere, e per la cura si devono seguire le istruzioni di ogni etichetta che indicano come lavarla per farla durare più a lungo e non rovinarla.

Secondo Zara, per prolungare la vita dei tuoi capi in denim, lavali sempre a temperature basse e al rovescio, in questo modo aiutiamo a preservare i colori, la struttura del tessuto e riduciamo il consumo di energia.

Questa camicia deve essere lavata in lavatrice a max. 30°C con centrifuga breve, non usare candeggina, deve essere stirata a max. 110°C, non lavare a secco e non usare l’asciugatrice. Ricorda che è un capo delicato e quindi è importante leggere attentamente le etichette.

In vari colori

Questa blusa è disponibile in vari colori. Da un lato, abbiamo il cava, uno dei più eleganti e che puoi sempre abbinare a una giacca. In blu è molto luminosa e siamo sicuri che non passerai inosservata.

In un verde chiaro puoi indossarla in molte occasioni e in particolare puoi indossarla sia con i jeans che con una gonna. È elegante anche per andare alle feste.

Mentre il verde scuro è una tendenza assoluta. Lo avrai per molte occasioni. È un must-have e puoi sceglierlo ora.

Dove acquistare questa blusa

È disponibile sul sito di Zara e ha un prezzo davvero conveniente. Il prezzo è di 19,95 euro e le taglie vanno dalla XS alla XXL. Quindi hai molte opzioni da scegliere, puoi scegliere il colore, la taglia e fare clic per avere la tua camicia a casa in poche ore.

E puoi sempre recarti nel negozio fisico del marchio se ne hai uno vicino a casa o se prevedi di passare lì vicino presto. Hai questa maglietta per molte occasioni speciali. Non lasciartela sfuggire, potrebbe essere tua molto presto per molte volte.

