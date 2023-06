Con questo condizionatore d’aria di Aldi non soffrirai più il caldo

I prodotti di Aldi si sono affermati oggi come uno dei supermercati preferiti da molti, diventando la concorrenza diretta di diverse catene che erano originariamente orientate al “low cost”. Lo hanno dimostrato molto bene in diversi casi, ma non in occasione come quella che abbiamo in questo momento, che i tedeschi hanno definito come uno dei loro prodotti di punta per salvarci dalle giornate di caldo.

Perché avere il meglio dovrebbe essere per l’estate, e con l’aiuto dei supermercati Aldi, ce l’abbiamo. Stiamo parlando di avere a casa gli elettrodomestici o gli apparecchi più accessibili con cui dimenticare completamente il caldo intenso che si avvicina. In questo caso ci riferiamo a un fantastico raffreddatore d’aria, compatto e di dimensioni ridotte, che sarà la migliore opzione per la casa.

Il raffreddatore d’aria Quigg di Aldi per rinfrescarti tu e il tuo ambiente

In relazione a questo, e nel modo migliore possibile, con quello di Aldi avremo lo strumento perfetto per evitare di essere colti impreparati dall’aumento delle temperature, e soprattutto per avere un po’ più sotto controllo o almeno saper gestire la situazione. Sì, ci sono i sempre presenti condizionatori d’aria o ventilatori, i più nuovi e quelli di sempre, ma ci sono anche i refrigeratori portatili.

Quindi, oltre a mettere in pratica i trucchi necessari per mantenere la casa fresca, possiamo già cercare soluzioni per raffreddare ogni stanza di casa, contemporaneamente a rinfrescarci noi stessi. Questi sono un tipo di elettrodomestico molto facili da spostare e da ottenere per assicurarsi che tutto il nostro ambiente sia nelle migliori condizioni. Di dimensioni ridotte, costa 35 euro da Aldi.

Di dimensioni ridotte e con schermo LED, questo raffreddatore di Aldi funziona con un serbatoio di acqua fredda o cubetti di ghiaccio

Considerandolo una delle proposte più adatte e ideali per questo momento, questo è un altro tipo di mini elettrodomestico che possiamo dotare nella nostra casa per raffreddare determinati luoghi, ad esempio quelli in cui ci troviamo in spazi più ridotti, come il nostro studio o il lavoro da remoto. Molto adatto per la sua buona struttura, ha un design che guadagna anche in aspetto.

E come funziona? In modo molto semplice e diverso dai condizionatori d’aria convenzionali, per inciso. Questo raffreddatore di Quigg dalla catena di Aldi raffredda l’aria attraverso e grazie al suo serbatoio di acqua fredda o cubetti di ghiaccio. Nonostante le sue piccole dimensioni, il suo serbatoio d’acqua ha anche una buona capacità: 2×350 ml. Inoltre, viene fornito con un display LED luce ambientale colorata.

Dove puoi posizionare questo raffreddatore d’aria offerto da Aldi

La cosa buona di questo dispositivo è che, grazie alle sue piccole dimensioni, può essere posizionato praticamente ovunque. Ad esempio, se lavori da casa in estate, per evitare di avere caldo, puoi metterlo sulla tua scrivania. In questo modo, non importa quanto sia caldo, non ti distraggerai nemmeno per un secondo, quindi la tua produttività non ne risentirà. Puoi anche metterlo sul comodino se passerai molto tempo in camera tua. Inoltre, ricorda che questo raffreddatore di Aldi è portatile, quindi puoi portarlo ovunque con te, anche al lavoro.