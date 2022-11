Questi orecchini di Zara sono il dettaglio che stavi cercando

Eleganti, grandi e d’impatto: tutto ciò che serve per lasciare il segno. Con questi orecchini non dovrai aggiungere nient’altro al tuo look e ti distinguerai ovunque.

Gli orecchini perfetti sono di Zara, sono disponibili online e ti conquisteranno. Ecco l’accessorio perfetto.

Nulla da aggiungere al tuo look

Un bel paio di orecchini molte volte è anche più appariscente di un vestito o di un pantalone, per questo non devi lasciarti sfuggire questi orecchini di Zara che ti faranno risplendere. Grandi e appariscenti, gli orecchini rotondi con perla di Zara non passano certo inosservati.

Orecchini metallici, di forma rotonda irregolare con applicazione di perla, si chiudono con farfallina e clip.

Cura e composizione

Per far sì che questi orecchini durino nel tempo, dobbiamo prendercene cura e conservarli correttamente. Per questo, Zara raccomanda di pulirli con un panno di cotone asciutto o una spazzola morbida. Se possibile, cerca di utilizzare prodotti che rispettano l’ambiente. Zara e il gruppo Inditex sono da sempre attenti all’impatto ambientale dei loro prodotti, grazie a programmi di monitoraggio che garantiscono il rispetto degli obiettivi sociali, ambientali, di sicurezza e salute dei prodotti.

Gli orecchini rotondi con perla di Zara sono realizzati con il 95% di zinco, il 3% di perla d’acqua dolce , l’1% di acciaio e l’1% di titanio.

Ecco come abbinarli

Gli orecchini di Zara stanno bene praticamente con tutto. Insomma, sono loro i protagonisti. Con un blazer nero e un paio di jeans, con un vestito in paillettes super glamour o con una gonna lunga, sono sempre fantastici.

Oltre ad abbinarsi con tutto, sono spettacolari e si faranno notare di certo. Li trovate sul sito web di Zara al prezzo di 12,95 euro. Come altri prodotti, hanno delle particolari condizioni di restituzione. Potete anche trovarli in negozio ma vi consigliamo di verificare la disponibilità sul sito web prima di andare nel vostro store Zara più vicino. Cosa aspettate?