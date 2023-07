Con queste sandali di Zara stupirai tutti quest’estate

Dopo le piogge, il freddo e il vento che stavano lì se andavano o no, finalmente possiamo dire, forte e chiaro, che l’estate è arrivata e speriamo che rimanga con noi per alcuni mesi. Adoriamo il periodo estivo, con il suo sole, le alte temperature, l’aria condizionata, i programmi all’aperto, i colori, i riflessi e, naturalmente, i vestiti alla moda più freschi.

E parlando di abiti alla moda, anche se abbiamo già fatto il cambio di guardaroba qualche giorno fa, abbiamo lasciato spazio per comprare qualche altra cosa di tendenza e novità in questa stagione estiva. Per questo, abbiamo già fatto un primo giro nel nostro negozio preferito, Zara, per vedere cosa avevano di nuovo. Tra tutte le loro novità, ci siamo innamorate, follemente, di queste sandali con cristalli di Zara.

Sandali con cristalli di Zara

E nessuno può negare, se c’è un negozio di moda che si distingue, sopra tutti gli altri, per catturare le tendenze, quello è Zara. I designer della bambina carina di Inditex sono sempre attenti a ciò che accade sulle passerelle di moda più importanti del mondo, per prendere spunto e adattarlo allo stile di Zara e delle sue clienti. E davvero non c’è mai un momento in cui sbagliano, che si tratti di abbigliamento, accessori, borse o scarpe, tutto ciò che producono si esaurisce istantaneamente.

E queste sandali con cristalli di Zara si esauriranno velocemente, quindi, se ti piacciono, corri a prenderle.

Ecco come sono i sandali con cristalli di Zara

Non c’è bisogno di fornire molti altri dettagli su questi sandali con cristalli di Zara, basta guardare le due foto che ti abbiamo mostrato in alto, già ti innamorerai a prima vista di loro. Ma, come ci piace sempre fare, vi racconteremo alcune delle loro caratteristiche più interessanti.

Innanzitutto, i loro colori. Questi sandali con cristalli di Zara sono disponibili in due colori estivi, allegri e vivaci come il verde lime e l’arancione, due colori che, essendo così vibranti, esalteranno anche tutto il tuo abbronzatura dorata.

Infine, aggiungiamo che questi sandali con cristalli di Zara hanno un tacco medio, che ha un’altezza di 6 centimetri e termina con una punta rotonda. La loro ultima caratteristica, quella che ti farà davvero brillare, sono le fasce con dettagli di cristalli di strass. Questi sandali con cristalli di Zara sono disponibili dalla taglia 35 alla 42 e Zara li vende al prezzo di 49,95 euro.