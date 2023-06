Con queste lampade solari da giardino di Lidl potrai risparmiare energia

Anche se i giorni di pioggia sono tornati nelle nostre vite, la vera realtà è che l’estate sta arrivando, ufficialmente, tra pochi giorni. Con il 21 giugno alle porte, è tempo di preparare la casa per accoglierla, sapendo che il tempo può essere un po’ mutevole e sorprenderci con temperature elevate da un giorno all’altro.

Se hai un giardino, è il momento di cercare oggetti decorativi per renderlo bello e allo stesso tempo renderlo uno spazio sostenibile. Ad esempio, potresti iniziare dall’illuminazione, i dispositivi a energia solare sono molto di moda e ti aiutano a risparmiare energia e denaro. Una scelta molto conveniente sono queste 5 lampade solari del Lidl.

Pack di 5 lampade solari del Lidl

Quando si tratta di illuminare e decorare il giardino di casa, le lampade solari sono una scelta sostenibile ed esteticamente piacevole alla vista. Questi dispositivi funzionano utilizzando l’energia solare, il che significa che non hanno bisogno di cavi o elettricità per funzionare. In definitiva, sono ideali perché uniscono l’efficienza energetica alla capacità di decorare i tuoi spazi all’aperto.

Le lampade solari da giardino sono dispositivi di illuminazione alimentati dall’energia solare. Sono dotate di pannelli solari che catturano l’energia solare durante il giorno e la conservano nelle batterie interne. Durante la notte, queste batterie alimentano le luci a LED integrate nelle lampade, fornendo una luce soffusa e calda.

Ecco cosa contiene il pack di 5 lampade solari del Lidl

Per darti più dettagli su questo pack di 5 lampade solari del Lidl, ti dirò che sono 5 luci solari, ognuna delle quali ha un LED a lunga durata. Sono ideali da posizionare in giardino, sul balcone o in campeggio. Si accendono automaticamente al buio e si spengono da sole.

Questo pack di 5 lampade solari del Lidl include la protezione contro gli spruzzi d’acqua (IP44), il suo pannello solare è di alta qualità e funziona con una batteria ricaricabile Ni-MH con un’autonomia totale di 8 ore quando è completamente carica. Per quanto riguarda le dimensioni, hanno un diametro di Ø 5,5 cm e un’altezza approssimativa di 30,5 cm (incluso il picchetto). Il Lidl le offre in due modelli, in vari colori e in grigio e vende questo pack di 5 lampade solari a 6,99 euro.

Per finire, l’installazione di questo pack di 5 lampade solari del Lidl è molto facile e non richiede conoscenze elettriche specializzate poiché non richiede cablaggi. Inoltre, nella parte inferiore ha un picchetto, che devi semplicemente piantare nel terreno e il gioco è fatto.