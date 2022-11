Con l’invenzione di H&M farete impazzire i vostri ospiti: sarete l’anima della festa!

Quando si organizza una festa o un evento a casa, è molto importante tenere conto di tutti i dettagli, indipendentemente dal numero di invitati in questi tempi di pandemia. Oggi vi mostriamo un articolo di H&M che farà impazzire i vostri ospiti Grazie alla sua originalità e funzionalità… sarà un successo in ogni festa che organizzerete.H&M offre un gran numero di articoli per la casa, e anche se è specializzato nella moda, ha un catalogo molto interessante di articoli per la casa. La catena svedese ha più di 160 negozi nel nostro paese, segno che i suoi prodotti sono amati dal pubblico spagnolo e le sue cifre di vendita sono molto buone.Il tappo per bottiglie di H&M che sarà un successo alle vostre festeTappi per bottiglie sono molto necessari quando si apre una bottiglia di vino. e non avete intenzione di finirlo, quindi potete chiuderlo correttamente e bere il vino rimanente in un altro momento. E vi innamorerete del tappo per bottiglia di H&M in tonalità oro e a forma di renna. Oltre ad essere molto bella, è un affare, in quanto il negozio svedese ha applicato uno sconto non inferiore al 50%, per cui il suo prezzo originale di 5,99€ è ora di soli 2,99€. Può sembrare che sia solo per Natale, dato che la renna è chiaramente un simbolo della festa, ma la verità è che è così carino che non si può fare a meno di notare che è così bello che non si vede nemmeno la renna! Si adatta perfettamente a qualsiasi periodo dell’anno. Con un peso di 110 g, questo tappo per bottiglie di H&M è realizzato al 100% in alluminio sul lato della renna e al 100% in sughero sul tappo stesso.Perché utilizzare un tappo per le bottiglie di vino? evitare che una grande quantità di ossigeno entri nella bottiglia a, che danneggerebbe il vino. Agisce inoltre come barriera protettiva contro muffe e batteri. Una volta aperta una bottiglia, è molto importante continuare a usare un tappo di sughero per chiuderla se non l’avete finita, ed è consigliabile che sia di sughero e non di plastica, metallo o qualsiasi altro materiale.