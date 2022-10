Con Leader Price e Franprix, puoi farti consegnare la spesa dal tuo vicino

Ora è possibile che un vicino vada a fare la spesa per te. PHILIPPE HUGUEN/AFP

Leader Price e Franprix stanno lanciando nuovi servizi di consegna collaborativa tra vicini.

Ora è possibile farsi consegnare la spesa dal tuo vicino. Questo concept, sviluppato dalla start-up Courseur in partnership con Leader Price, è stato implementato a giugno in 73 punti vendita dell’azienda hard discount. Il principio è semplice: invece di fare la spesa in negozio, puoi chiedere a un vicino di farlo per te. Per farlo è sufficiente collegarsi all’applicazione Courseur, inserire il proprio indirizzo e la lista delle gare. L’applicazione seleziona quindi il negozio più vicino e offre al cliente i “corridori” volontari per effettuare la consegna. Il “corridore” selezionato parte quindi per effettuare i suoi acquisti oltre a quelli della persona che deve consegnare. Alla cassa, paga solo per se stesso e la persona consegnata viene addebitata in seguito tramite l’app.

Il marchio Franprix sta sperimentando un sistema simile questa estate messo a punto con la start-up Off Course. A differenza di Courseur, la persona che effettua la consegna non è necessariamente un cliente del negozio, il che allarga la cerchia di addetti alle consegne potenzialmente disponibili. I due sistemi si distinguono anche per il modo in cui remunerano i fattorini e come sono remunerati. A Leader Price la consegna è remunerata a 2,50 euro più il 10% dell’importo della spesa, il tutto a carico di chi richiede la consegna. La start up non percepisce alcuna percentuale sulle transazioni, ma viene remunerata da Leader Price. Dal lato Franprix: una consegna fa guadagnare al corriere una mancia fissa di 4 euro, pagata dal marchio. Se Off Course è ancora in fase di prova, la giovane start-up si aspetta alla fine di ricevere dal 10 al 15% dell’importo del paniere consegnato.

L’economia collaborativa al servizio della competitività delle imprese

Questo nuovo servizio basato sull’economia collaborativa permette di ricreare legami sociali, spiega Sébastien Braye, fondatore di Courseur, intervistato da Stopandgo. “Soprattutto, cerchiamo di identificare i viaggi quotidiani prima di offrire incarichi alle persone”, spiega. Questa attività rappresenta anche un’opportunità in termini di riduzione dei costi per le catene di supermercati. In un momento di esplosione dell’e-commerce e dello sviluppo di Amazon nel settore retail, i supermercati devono offrire un servizio di consegna a domicilio. Tuttavia, “la maggior parte dei servizi drive-through o di consegna non sono redditizi nelle aree rurali e periurbane ed è per questo che l’economia collaborativa è una soluzione ideale”, confida Sébastien Braye. Nel caso di Leader Price, un portavoce del brand dichiara che “senza questa piattaforma collaborativa non avremmo potuto effettuare consegne a domicilio in queste aree geografiche”.

Un modello collaborativo che a volte tende all’uberizzazione

È il caso di You2You, leader nella delivery collaborativa. Fin dall’inizio, la start-up si è concentrata nei centri delle grandi città (Bordeaux, Parigi, Lille, Lione) offrendo ai privati ​​le consegne, in particolare la spesa alimentare. Questi ultimi quindi non corrispondono necessariamente agli spostamenti quotidiani degli utenti. Possono così concatenare le missioni di consegna, come fanno i fattorini di Uber Eats o Foodora. You2You smentisce questo, assicurando che puntare sui centri cittadini consente di far coincidere le rotte di consegna con le consuete rotte degli utenti, in particolare grazie alla densità della sua comunità . Inoltre, al fine di limitare questi abusi e mantenere lo stato collaborativo della propria piattaforma, You2You ha limitato i guadagni conseguibili dai privati ​​a 400 euro al mese. Ma consapevole che c’è una nuova vena lì, ha detto a Stopandgo che avrebbe lanciato molto presto una nuova piattaforma di consegna con corrieri registrati come autoimprenditori.

