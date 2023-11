Con la nuova H&M Home sembrerà di avere una nuova casa.

Il mondo della decorazione è così speciale e in continua evoluzione che in molti casi basta introdurre un solo nuovo oggetto decorativo per dare una svolta completa a qualsiasi ambiente della casa, dell’ufficio o di qualsiasi altro spazio. Oggi vi mostriamo un nuovo da H&M Home H&M Home è la sezione dedicata alla casa del famoso negozio svedese, un’ampia area già disponibile nei suoi negozi che, nata come piccola sezione, ha avuto un tale successo da espandersi fino a diventare un’altra area come le altre. L’azienda svedese è fortemente impegnata nella decorazione e negli articoli per la casa. Si tratta indubbiamente di un settore in costante crescita e con un’elevata richiesta da parte del pubblico.

La fioriera pensile di H&M Home di cui vi innamorerete

Questo è il Fioriera pensile in rattan Si tratta di una bellissima fioriera da appendere al soffitto o a superfici elevate, che riscuote un grande successo di vendite non appena arriva nei negozi perché è davvero spettacolare. Il prezzo di questa meravigliosa fioriera è di soli 14,99€, un affare considerando le sue caratteristiche e quanto può offrire per decorare lo spazio della casa in cui la collocherete.

Questo fioriera sospesa di H&M Home è realizzato in rattan intrecciato con tre corde ed è dotato di un anello metallico nella parte superiore per poterlo appendere in modo semplice e sicuro. In beige, il colore naturale del rattan, ha un diametro di 16 cm e una lunghezza di circa 70 cm, con un peso di 224 g Realizzato in 100% rattanIl rattan è un materiale di origine vegetale che viene spesso utilizzato per la produzione di diversi mobili e oggetti decorativi. Si distingue per essere resistente, leggero e molto attraente, con caratteristiche molto particolari che lo differenziano dal vimini, un altro materiale che sembra molto simile ma entrambi hanno delle differenze che una volta conosciute si possono facilmente distinguere. Se vi piace avere delle piante in casa, sia all’interno che all’esterno, questa fioriera sospesa di H&M Home sarà un ottimo oggetto da mettere ovunque per dare un’incredibile atmosfera naturale.

