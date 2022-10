Con il suo programma fedeltà, Lidl cattura molti clienti

Il distributore tedesco non aveva ancora implementato questa pratica fino allo scorso ottobre.

La maggior parte dei distributori ha programmi fedeltà da molti anni. Ma quello di Lidl France aspettava ancora nei cassetti. “Non volevamo lanciarlo perché non ne sentivamo il bisognospiega Michel Biéro, direttore acquisti di Lidl. Ma nell’ottobre 2021, alla fine dell’epidemia di Covid, in un momento in cui si abusava del potere d’acquisto dei francesi, abbiamo pensato che fosse giunto il momento. Non immaginavamo che si sarebbe verificata la guerra in Ucraina e le conseguenze che avrebbe avuto sui prezzi.»

Lidl non si sbagliava. Il suo programma fedeltà, che offre vantaggi e sconti come quelli di tutti i suoi concorrenti, ha già conquistato 5 milioni di clienti da ottobre.

“Siamo abbastanza felici”conferma Michel Biéro. Il loro carrello è superiore del 50% rispetto a quello del cliente medio di Lidl. Ed è proprio questo nuovo programma fedeltà che è servito da supporto alla promozione annunciata a metà maggio con un grande supporto di comunicazione (sconto del 5% per i titolari di carta), con l’obiettivo di sostenere il potere d’acquisto in un momento in cui tutti i suoi concorrenti sono in competizione per le promozioni offerte.

Questo sconto del 5% ha contribuito ad aumentare il flusso di nuovi iscritti all’offerta fedeltà Lidl. “Abbiamo vinto diverse centinaia di migliaia di insertiaccoglie Michel Biéro. Non l’abbiamo mai nascosto, questa promozione è anche un modo per reclutare clienti fedeli. Un quarto dei titolari di carta aveva attivato la promozione a fine maggio.

Guadagno di quote di mercato

Il marchio ha guadagnato continuamente quote di mercato negli ultimi anni. Attira circa mezzo milione di clienti in più ogni mese, secondo Kantar. La sfida per lei è mantenere questi clienti recentemente conquistati dal suo concetto. Come il suo concorrente tedesco Aldi, Lidl offre quasi solo prodotti a marchio proprio, su un numero ristretto di referenze (1.700). È in media dal 5% al ​​6% in meno rispetto ai suoi concorrenti e persino “25% in meno rispetto ai marchi nazionali”assicura il leader.

In tempi di inflazione, l’argomento paga. “I nostri guadagni di quota di mercato stanno accelerandofa notare il distributore. I clienti che facevano acquisti negli ipermercati testano la nostra offerta.» Nel primo trimestre il brand è entrato nella top 10 dei siti e delle applicazioni di e-commerce più visitati, anche se fa pochissimo e-commerce. I clienti vengono a consultare i suoi cataloghi. Al suo successo contribuiscono anche i massicci investimenti pubblicitari effettuati dal brand, leader pubblicitario nel suo settore.

Contrariamente alla credenza popolare, i nostri clienti non consumano meno prodotti freschi Michel Biero

Lidl non è risparmiata dall’aumento dei prezzi, tuttavia. Le sue etichette sono già aumentate del 2,8%. Il distributore prevede un’inflazione del 5% quest’estate, e “certamente” del 7% a fine anno, più o meno come i suoi concorrenti. Per ora, lo sconto del 5% è sufficiente per compensare l’aumento dei prezzi, sottolinea Lidl.

I suoi clienti non consumano meno in modo diverso da quando l’inflazione è entrata nella loro vita quotidiana. “Contrariamente alla credenza popolare, i nostri clienti non consumano meno prodotti freschiafferma Michel Biéro. Il mese scorso, siamo diventati i principali venditori di prodotti freschi in Francia per volume, davanti a Leclerc. D’altra parte, riducono la loro spesa non alimentare”.

