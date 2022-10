Con il 62esimo HR, Aaron Judge ricorda agli Yankees quanto hanno bisogno di lui, inoltre è arrivato Victor Wembanyama

Buongiorno a tutti ma soprattutto a…

AARON JUDGE, RE DELL’HOME RUN DELLA AMERICAN LEAGUE

Aaron giudice ci ha fatto aspettare e aspettare e aspettare… finché non l’ha fatto. Dopo una siccità di cinque partite in casa, il giudice ha schiacciato un’esplosione di vantaggio sul campo sinistro contro il Rangers Su Gesù TinocoIl terzo tiro della partita per il suo 62esimo homer della stagione. Con il tiro in solitaria, il giudice è passato Ruggero Mari‘ marchio dal 1961 per la maggior parte di tutti i tempi da un giocatore della American League.

Adesso anche i 62 fuoricampo del giudice è il settimo posto nella storia della MLB. Ecco l’intero elenco:

1. Barry Bonds, 73, 2001

2. Mark McGwire, 70, 1998

3. Sammy Sosa, 66 anni, 1998

4. Mark McGwire, 65, 1999

5. Sammy Sosa, 64, 2001

6. Sammy Sosa, 63, 1999

7. Aaron Judge, 62, 2022

Inoltre, consolida ciò che avremmo dovuto già sapere: Gli Yankees semplicemente non possono perdere Judge in questa bassa stagionescrive l’esperto di MLB Mike Axisa.

Asse: “Sveglia non è la parola giusta. Gli Yankees sanno che hanno bisogno del giudice… Judge è il miglior giocatore di baseball in questo momento e per definizione questo lo rende insostituibile. … Per ora, Judge è il nuovo re dei fuoricampo dell’American League, e la sua grandezza senza pari ha aiutato gli Yankees a evitare il più grande crollo della divisione nella storia del baseball (nessuna squadra ha perso più di 13 partite di vantaggio). Il suo valore per il franchise trascende la sua produzione sul campo e gli Yankees non possono permettersi di perderlo a causa del libero arbitrio, per più di una ragione”.

Per quanto riguarda tutto il resto che circonda la notte storica…

Classifiche NFL Power: rispetta l’NFC East 🏈

Dopo un’impressionante vittoria in rimonta sul giaguariil Aquile rimasto in cima al nostro Le ultime classifiche NFL di Pete Prisco. Gli Eagles sono 4-0 per la prima volta dal 2004, e anche se non sorprende che l’unica squadra imbattuta sia la numero 1 nella classifica Power, è sorprendente che il NFC East è l’unica divisione della NFL con tre squadre sopra .500.

Gli Eagles non sono riusciti a salire più in alto nella classifica di Pete, ma il 3-1 Cowboy e il 3-1 Giganti poteva… e l’ha fatto.

Prisco: “8. Cowboy (precedente: 13) — Cooper Rush ha fatto un ottimo lavoro al posto di Dak Prescott dato che i Cowboys ne hanno vinti tre di fila. La difesa sta portando la squadra. … 16. Giganti (prec: 23) — Non vincono bene, ma trovano un modo. Preoccupano gli infortuni del quarterback”.

Essendo nativo della Virginia, cresciuto facendo il tifo per gli sport DC, non sento il bisogno di discutere dell’altra squadra della divisione. Ad ogni modo, ecco i primi cinque:

1. Aquile (prec: 1)

2. Fatture (precedente: 3)

3. Capi (precedente: 5)

4. Imballatori (precedente: 4)

5. Delfini (prec: 2)

Il 49ers sono stati un altro grande rialzo, passando dal 15° al nono posto, e il nostro giornalista della NFL Jeff Kerr lo ha fatto un forte avallo per una delle loro stelle nel suo “Una cosa che abbiamo imparato su ogni squadra della NFL” colonna.

Kerr: “Nick Bosa è il primo classificato come difensore dell’anno — Bosa sta vivendo un’altra stagione incredibile e lunedì sera ha mostrato alla scena nazionale quanto sia dominante. Bosa ha avuto 14 pressioni (cinque quarterback hit, nove hurries) e due sack contro il arieti, [and leads] il campionato in pressioni (30) e saccheggi (sei). Insieme a TJ Watt fuori, Bosa è il miglior pass rusher nel calcio.“

Premi MLB: le scelte degli esperti quando raggiungiamo la fine della stagione regolare ⚾

Getty Images



Oggi è l’ultimo giorno della stagione regolare della MLB, e con il campo playoff completamente allestito, oggi è anche l’ultima possibilità per i giocatori di dichiarare i propri casi per i premi. Anche se gli annunci arriveranno solo dopo le World Series, MVP, Cy Young, Rookie of the Year e Manager of the Year si basano solo sulle prestazioni della stagione regolare.

Quindi, il nostro gruppo di esperti MLB ha compilato le loro schedee ci sono molte gare ravvicinate. Uno che non sarà particolarmente vicinoperò, è AL MVP, scrive Mike.

Asse: “Giudice sta per vincere, Shohei Ohtani finirà secondo, ed è una gara aperta per il terzo. Non sono informazioni privilegiate super segrete. È abbastanza chiaro a questo punto il giudice batterà Ohtani per il premio dato il suo fuoricampo totale e la possibile Triple Crown. Non posso dire con certezza che sarà unanime, ma penso che sarà una vittoria sbilenca. Anche gli elettori che venerano Ohtani avranno difficoltà a votare per lui al posto di Judge”.

Il giudice ha ottenuto cinque dei sei primi voti dai nostri elettori. Per quanto riguarda l’MVP NL, era più un miscuglio. Puoi controllare come tutti hanno votato per quel premio – e tutti gli altri – qui.

Riepilogo UEFA Champions League, in anteprima l’azione di oggi ⚽

Getty Images



L’azione della UEFA Champions League è ripresa martedì con otto partite, e mentre Napoli segnando sei gol in una clamorosa vittoria Aiace potrebbe essere stato il risultato più illuminante, di certo non è stato il più discusso. Quell’onore appartiene a Inter MilanE’ cruciale ma controversa la vittoria per 1-0 Barcellona.

L’Inter, il cui allenatore, Simone Inzaghi, è sul sedile caldo dopo il brutto inizio del club, è andato in vantaggio con un magnifico colpo di Hakan Calhanoglu verso la fine del primo tempo. Più tardi, hanno avuto un po’ di fortuna come quella che sembrava essere una chiara pallamano Denzel Dumfries è stato ritenuto non uno, e il Barcellona sorprendentemente non ha ottenuto il calcio di rigore che meritava.

Fu, finalmente, esattamente la prestazione che serviva all’Interscrive l’esperto di calcio Francesco Porzio.

Porzio: “La squadra di Inzaghi aveva bisogno di questo tipo di prestazioni per dimostrare di essere ancora viva e motivata dal proprio allenatore. … Infine, giocatori chiave come Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu… ha mostrato il personaggio giusto che era scomparso nelle ultime settimane. Inoltre, Milano Skriniar è stato eccezionale dopo un inizio di stagione molto difficile”.

Per quanto riguarda il resto dell’azione:

Liverpool 2, Rangers 0 (Gruppo A)

Club Brugge 2, Atletico Madrid 0 (Gruppo B)

FC Porto 2, Bayer Leverkusen 0 (Gruppo B)

Bayern Monaco 5, Viktoria Plzen 0 (Gruppo C)

Olympique de Marseille 4, Sporting CP 1 (Gruppo D)

Eintracht Francoforte 0, Tottenham Hotspur 0 (Gruppo D)

Oggi abbiamo altre otto partite, tutte in streaming su Paramount+.

RB Lipsia vs Celtic 12:45

12:45 Red Bull Salisburgo vs Dinamo Zagabria 12:45

12:45 Benfica-Paris Saint-Germain 15:00 (anteprima)

15:00 Chelsea-Milan 15:00 (anteprima)

15:00 Juventus-Maccabi Haifa 15:00 (anteprima)

15:00 Manchester City vs FC Copenaghen 15:00

15:00 Real Madrid contro Shakhtar Donetsk15:00

Victor Wembanyama e Scoot Henderson si affrontano nella battaglia delle potenziali scelte n. 1 del 2023 🏀

Getty Images



Con l’azione NBA pre-stagione in pieno svolgimento, trascorriamo gran parte del nostro tempo concentrandoci sui potenziali contendenti al titolo, ma c’è un’altra gara molto interessante che si svolgerà in questa stagione: la corsa al ribasso. Come mai? Perché chiunque abbia la scelta numero 1 in assoluto il prossimo anno avrà la possibilità di draftare Victor Wembanyamaun 7’4″, 18 anni che ha scritto superstar su tutto il suo fisico allampanato.

La squadra francese dei Metropolitans 92 di Wembanyama ha affrontato la G League Ignite e Scoot Henderson – forse l’unico giocatore che potrebbe sfidare lo status di Wembanyama come la scelta migliore – ieri sera, e non hanno deluso.

Wembanyama ha finito con 37 punti (di cui sette da 3), cinque stoppate e quattro rimbalzi .

. Henderson ha finito con 28 punti, nove assist e cinque rimbalzi .

. G League Ignite ha vinto, 122-115.

Il ridicolo set di abilità di Wembanyama su entrambe le estremità era in piena mostra, specialmente nel secondo tempo, e semmai, ha dimostrato ancora una volta perché è considerato un potenziale cliente irripetibile, scrive il giornalista di basket Kyle Boone.

Boone: “Wembanyama ha alzato il tiro nel terzo e quarto quarto nonostante abbia dovuto affrontare persistenti problemi di fallo in quella che avrebbe potuto essere la sua prestazione di tiro più impressionante della sua giovane carriera. Ha consegnato pugnale dopo pugnale da oltre l’arco, finendo con sette triple realizzate in una sconfitta molto contestata. Ha chiuso con 28 punti nel secondo tempo per trasformarsi in 37 nella notte…”

Cosa stiamo guardando mercoledì 📺

⚽ UEFA Champions League12:45 e 15 su Paramount+

🏈 SMU all’UCF19:00 su ESPN2