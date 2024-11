Comunicazione importante da Lidl che riguarda questo comune in Italia

Lidl continua a progredire nel suo impegno per lo sviluppo sostenibile e la creazione di posti di lavoro in Italia. Questa volta, la catena tedesca ha annunciato l’apertura di un nuovo punto vendita nel comune di Fene, una notizia che senza dubbio genera grande attesa tra i residenti del distretto di Ferrol. Questo supermercato, situato in Via Xestal nel parco industriale di Vilar do Colo, diventa il terzo punto vendita Lidl nella regione, e segna un passo importante nella sua strategia di espansione in Galizia, dove già conta 37 sedi. L’investimento realizzato, superiore a 4,5 milioni di euro, riflette la volontà dell’azienda di rafforzare la sua presenza nelle comunità locali, offrendo prodotti di qualità e promuovendo pratiche sostenibili.

Lidl apre un nuovo negozio in questo comune

La nuova apertura a Fene porta con sé una serie di innovazioni in termini di sostenibilità e servizi che beneficiano la comunità locale. In questo modo, il nuovo punto vendita Lidl nel comune galiziano dispone di quasi 500 metri quadrati di pannelli solari, che permetteranno di fornire energia pulita e ridurre l’impronta di carbonio del supermercato. Inoltre, l’installazione di tre punti di ricarica per veicoli elettrici è una novità nell’area, posizionando Lidl come un punto di riferimento nell’impulso di infrastrutture sostenibili nel distretto. Questi punti di ricarica facilitano l’accesso alle energie rinnovabili per i residenti di Ferrolterra, dimostrando che la catena non si concentra solo sulla sua crescita, ma anche sul miglioramento tangibile delle comunità in cui opera. Parallelamente ai suoi sforzi ambientali, Lidl rafforza il suo impegno sociale ed economico con la creazione di 26 nuovi posti di lavoro, contribuendo allo sviluppo occupazionale di Fene e dei suoi dintorni. In questa occasione, l’azienda ha deciso di collaborare con imprese galiziane per la costruzione e la preparazione del negozio, generando quindi opportunità e promuovendo il talento locale.

Il nuovo punto vendita Lidl a Fene dispone di un’area di vendita di oltre 1.500 metri quadrati e 112 posti auto, garantendo l’accessibilità e il comfort per tutti i suoi clienti. Inoltre, il suo orario continuato dal lunedì al sabato, dalle 09:00 alle 21:30, è progettato per adattarsi alle esigenze degli abitanti della zona.

Una vasta selezione di prodotti locali nel nuovo supermercato Lidl

Nell’ambito della sua politica di sostegno ai produttori locali, Lidl ha incluso in questo nuovo supermercato una vasta selezione di prodotti galiziani, riflettendo la diversità e la ricchezza gastronomica della regione. Dalle carni e i formaggi freschi fino ai vini e alle birre artigianali, l’assortimento di prodotti regionali permette ai clienti di Fene e dei suoi dintorni di gustare prodotti locali con la qualità che caratterizza la catena.

Un passo avanti nell’espansione di Lidl in Galizia

L’apertura di questo negozio a Fene fa parte di un piano di espansione che Lidl ha avviato in Galizia negli ultimi anni. In totale, Lidl ha aperto quattro nuovi punti vendita nella regione negli ultimi cinque anni, in località come Cangas do Morrazo, Nigrán e A Estrada, oltre a realizzare rinnovamenti strategici come A Grela, a La Coruña, e Costa Vella, a Santiago de Compostela. Questa nuova apertura a Fene rappresenta uno sforzo per avvicinarsi alle comunità più piccole della Galizia, permettendo a più residenti di usufruire dei servizi e dei prodotti che la catena offre.

Visita istituzionale che ha celebrato l’apertura

Durante la giornata di apertura, il sindaco di Fene, Juventino Trigo, insieme ai rappresentanti di Lidl in Galizia, hanno visitato le strutture e hanno sottolineato l’impatto positivo che questo nuovo supermercato avrà sull’economia locale e sull’immagine del comune. Trigo ha sottolineato come l’apertura di Lidl a Fene non solo crei posti di lavoro, ma offra anche una nuova vetrina per i prodotti agroalimentari della regione, beneficiando così i piccoli produttori e le imprese locali. L’impegno di Lidl a promuovere lo sviluppo economico e sostenibile si è rafforzato con questa apertura, che segna un nuovo capitolo nel rapporto della catena con la comunità galiziana.

In questo modo, con questa inaugurazione, Lidl ha fatto una dichiarazione importante per Fene e per la Galizia: la sua presenza non significa solo crescita economica, ma anche un impegno deciso per la sostenibilità e il sostegno alla comunità locale.