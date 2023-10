Completate le vostre stoviglie con il nuovo ed entusiasmante prodotto di Aldi.

Completate le vostre stoviglie con la novità Aldi che ha suscitato passioni. questo estate e che ora è anche in offerta. Un prodotto o, in realtà, più prodotti con i quali potete assicurarvi che tutto ciò che cucinate durante le feste (e nel resto dell’anno) possa essere servito senza problemi. È possibile acquistarli anche in vari formati o confezioni e la verità è che è già un grande successo in tutti i supermercati Aldi. quindi non tardate a procurarvi il vostro, perché siamo certi che lo sfrutterete a fondo per il resto dell’estate e dell’anno.

Aldi vi aiuta a completare le vostre stoviglie

Se volete essere in grado di dire che il vostro stoviglie è completa, non si devono avere solo piatti di varie dimensioni o un vassoio o due. Al giorno d’oggi è anche necessario avere ciotole e insalatiere e questo è proprio la novità dei supermercati Aldi che sta conquistando i supermercati Aldi. Nello specifico, si tratta di un’insalatiera/ciotola lavabile in lavastoviglie fino a 60°C, con la quale potremo in diversi colori e dimensioni. In questo modo, può essere nostro in unità con dimensioni di: 27 x 27 x 10,5 cm circa.ma può essere acquistato anche in un confezione da 3 insalatiere o ciotole leggermente più piccolo, con un dimensioni: 17,2 x 17,2 x 7,2 cm circa o anche in un confezione di 4 insalatiere o ciotole con dimensioni ancora più piccole di: circa 14 x 14 x 6 cm .Comunque lo si acquisti, il prezzo di questa novità è di 4,99 euro.e se si acquista il tutto, per meno di 15 euro si ottiene un set di ciotole molto completo che, che ci crediate o no, stanno diventando sempre più popolari nelle nostre case. Può darsi che in passato i piatti fossero d’obbligo su ogni tavola, ma se ci pensiamo bene, e con i ritmi di vita attuali, ci sono molte persone che, quando tornano a casa, si preparano una piccola insalata e la mangiano sul divano. Una di queste ciotole sarà senza dubbio molto più funzionale. per la merenda dei bambini o per servire palline di gelato. del dessert che si vuole “regalare”. Queste ciotole saranno la soluzione ideale per non far cadere nulla e per permettere ai bambini di gustare i loro dolci senza problemi. sono le ciotole di tendenza che si può acquistare anche in un graziose tonalità pastello di rosa, verde e bianco.

