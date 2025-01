Competitori di IKEA in fuga dalla Italia: chiusura di tutti i negozi

Il Declino di un Colosso della Decorazione

Uno dei principali concorrenti di Ikea in Italia si trova ora costretto a chiudere tutte le proprie filiali. Inizialmente, questo marchio di arredamento aveva attratto un numero crescente di clienti, grazie a un catalogo che offriva soluzioni per ogni esigenza. Tuttavia, questo periodo d’oro sembra essere finito. La realtà è che sfidare il gigante svedese si è rivelato un compito quasi impossibile.

Un Marchio Affascinante ma Vulnerabile

Stiamo parlando di A Loja do Gato Preto, una catena di negozi di arredamento con origini portoghesi, che trae ispirazione dai gatti neri per i suoi design unici. Sembrava destinata a conquistare una significativa fetta di mercato, ma il suo principale rivale, Ikea, ha consolidato la sua posizione in modo tale che l’espansione di questa azienda non ha dato i frutti sperati.

Un Cambio di Strategia Necessario

«Liquidazione Totale. Stiamo cambiando sede. Visitate il nostro sito web». Questo è il messaggio che si poteva vedere qualche mese fa sulla vetrina del negozio di A Loja do Gato Preto situato in una delle vie più rinomate di Milano, che invitava i clienti a scoprire la loro offerta online, con sconti notevoli su alcuni articoli. Non si è trattato di una semplice ristrutturazione, ma di una chiusura definitiva.

Un Futuro Incerto per il Marchio

Nel 2020, durante il picco della pandemia, A Loja do Gato Preto contava su 25 punti vendita in Italia per competere con Ikea. Avevano un piano di espansione ambizioso, ma il calo dei ricavi del 38% a causa della crisi sanitaria ha costretto l’azienda a riconsiderare le proprie strategie.

Ora, dopo le chiusure già effettuate, il marchio rimarrà con solo 6 negozi sparsi in tutto il paese: 1 a Milano, 2 in Lombardia e 3 in Toscana, tutti ubicati in centri commerciali, eliminando così la presenza dei negozi a livello stradale. Nonostante la chiusura dei punti vendita e l’abbandono dei piani di espansione, A Loja do Gato Preto afferma di voler mantenere viva la propria identità in Italia.