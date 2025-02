Competitori di IKEA in fuga dalla Italia: chiudono tutti i negozi

Il Concorso nel Settore dell’Arredamento: Un Nuovo Colpo di Scena

Il principale concorrente di Ikea nel mercato dell’arredamento sta affrontando un periodo difficile e si vede costretto a chiudere i battenti delle sue filiali. Inizialmente, questa azienda di decorazione per la casa era considerata una valida alternativa, guadagnando la fiducia dei clienti grazie a un catalogo variegato e accattivante, ma ora sembra che il suo tempo stia per scadere. La verità è che sconfiggere il colosso svedese appare un’impresa ardua.

A Loja do Gato Preto: Un Nome che Dice Tutto

Stiamo parlando di A Loja do Gato Preto, una catena di negozi di arredamento di origine portoghese, la cui ispirazione principale proviene dai gatti neri. La sua proposta sembrava promettente e in grado di conquistare una parte significativa del mercato, ma la realtà è stata ben diversa, dato che Ikea ha una presenza ben radicata nel settore.

Un Messaggio di Chiusura Definitiva

Qualche mese fa, il messaggio seguente era visibile sullo storefront che A Loja do Gato Preto aveva in una delle vie principali: «Liquidazione Totale. Il nostro negozio sta cambiando sede. Puoi trovarci online». Questo invito a visitare il loro sito web per approfittare di offerte e promozioni non ha però mascherato la realtà, che non si trattava di un semplice trasferimento, ma di una chiusura definitiva.

Le Conseguenze della Pandemia

Nel 2020, durante i momenti più critici della pandemia, A Loja do Gato Preto contava 25 punti vendita nel nostro paese, cercando di competere con Ikea. Nonostante un piano di espansione ambizioso, la crisi sanitaria ha portato a una riduzione degli introiti del 38%.

Con i recenti interventi, il marchio rimarrà con soli 6 negozi attivi: 1 a Milano, 2 in Lombardia e 3 nel sud Italia, tutti situati all’interno di centri commerciali. Non ci sono più negozi a livello strada. Anche se il numero dei punti vendita è in diminuzione e il piano di espansione è stato abbandonato, i rappresentanti della catena portoghese affermano di voler mantenere viva la presenza del marchio sul territorio italiano.