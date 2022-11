La società di messaggistica istantanea WhatsApp ha iniziato il beta testing per l’implementazione della nuova funzione ‘Companion Mode‘, con cui collegare due telefoni cellulari in modo da poter utilizzare lo stesso account su entrambi i dispositivi contemporaneamente.

Come riportato da WABetaInfo, il Companion Mode è disponibile per i sistemi Android ed è in fase di implementazione grazie all’aggiornamento 2.22.24.18: quando provano a collegare l’account WhatsApp, alcuni utenti vedranno comparire quest’opzione.

Companion Mode su WhatsApp: la procedura

I passaggi da seguire per poter collegare due smartphone e attivare questa funzione sono simili al processo per WhatsApp Web. Nel dispositivo aggiuntivo, fai clic sull’opzione ‘Associa un dispositivo’ all’interno del menu delle opzioni.

Una volta scelta questa opzione, il display mostrerà un QR Code che dovrà essere scansionato dal dispositivo mobile principale per collegare l’account WhatsApp. In questo modo, l’account sarà automaticamente presente su entrambi i telefoni, consentendone l’utilizzo indistinto su entrambi i terminali.

Come su PC, non sarà necessario operare con il cellulare connesso, poiché il Companion Mode permette usare WhatsApp su entrambi i dispositivi autonomamente. Inoltre, tutta la chat sarà sincronizzata anche sull’altro dispositivo.

Inoltre, WhatsApp consente di collegare un account su un massimo di quattro dispositivi contemporaneamente, quindi più di due cellulari possono essere collegati a un singolo profilo.

Anche la crittografia end-to-end è stata mantenuta in questa “modalità complementare”, in modo che i messaggi o le chiamate continuino a essere protetti dalla privacy.

Questa funzione arriva dopo il lancio dell’opzione che consente di utilizzare lo stesso account WhatsApp sul cellulare e su un tablet, grazie all’aggiornamento per Android 2.22.21.16.

