Comodo ed elegante? Il completo sportivo di Primark indossato da Paula Echevarría sta spopolando.

La tuta è uno dei capi più comodi che si possono indossare e, anche se viene utilizzata principalmente per fare sport, è diventata molto di più, diventando oggi un capo ideale per un look sportivo o casual e con alcuni che possono aiutarti a ottenere look spettacolari. Oggi ti mostriamo una tuta di Primark che ha Paula Echevarría e che sta spopolando in vendite per il suo stile e il suo fascino, tanto che si è scatenata una vera e propria mania per ottenerla dopo che l’attrice l’ha mostrata sui suoi social.

Primark ha nel suo vasto catalogo una grande varietà di tute, tutte con stile e personalità, ideali sia per fare sport che per ottenere un look sportivo ideale in qualsiasi momento del giorno o della notte in cui desideri indossarle. Il negozio irlandese ha un’ampia sezione nei suoi negozi dedicata all’abbigliamento sportivo, dove puoi trovare tutto il necessario di abbigliamento e scarpe per fare sport con totale comodità e protezione.

La tuta di Primark di Paula Echevarría che ti innamorerà

Si tratta di una tuta di Primark di colore verde, con banda laterale bianca e rosa, che l’attrice ha mostrato in una delle sue storie su Instagram come il look che aveva scelto per trascorrere la serata del sabato “a casa”. È un completo di giacca e pantaloni che si abbina perfettamente e che offre molte possibilità per abbinarlo, con colori vivaci per sfoggiare look allegri e pieni di vita, cosa che si adatta molto bene alla primavera che sta arrivando.

Nell’immagine pubblicata da Paula Echevarría, abbina la tuta a un top corto bianco e a delle scarpe da ginnastica, anch’esse bianche. Una tuta molto vistosa che sicuramente non è adatta a persone discrete che vogliono passare inosservate, poiché il suo colore verde attirerà l’attenzione ovunque tu vada. Inoltre, avendo diversi colori, potrai giocare molto con le possibili combinazioni.

Anche se Paula usa questo look per rimanere a casa di sabato sera, è ideale anche per uscire a prendere qualcosa nel pomeriggio, andare al cinema, a lezione o addirittura al lavoro se non c’è un codice di abbigliamento che vieti l’uso di abbigliamento sportivo per il lavoro.

Se ti piace vestire con una tuta, con questa bella tuta di Primark potrai ottenere una grande varietà di look, tutti con molto stile e personalità.