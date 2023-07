Comode, bianche e le più ricercate: le scarpe Skechers che abbiamo individuato

Dinamiche, con un design accattivante e adatte allo sport. Queste sono le scarpe Skechers che abbiamo individuato.

Come sempre sono estremamente comode e offrono tutto ciò che ci si aspetta da una scarpa. Presentano vari dettagli per garantire una migliore camminata durante l’attività sportiva.

Le scarpe Skechers che abbiamo individuato

Ora puoi portare il comfort al livello successivo con il modello Skechers Hands Free Slip-ins™: Max Cushioning Elite™ – Smooth Transition.

È progettato con l’esclusiva Comfort Pillow™ nel tallone. Questo significa uno stile diverso e accattivante che offre numerosi dettagli per far riposare il piede e renderlo ottimale per praticare diversi sport.

È importante sottolineare che presenta una tomaia in maglia tecnica con una suola con ammortizzazione ULTRA GO® e un comodo sottopiede Skechers Air-Cooled Goga Mat™.

Per tua informazione, le scarpe da ginnastica del momento presentano la tecnica Skechers Hands Free Slip-ins™ per una calzata comoda, con l’esclusivo design Comfort Pillow™ che garantisce un comfort ottimale ad ogni passo, con il design di ammortizzazione Skechers Max Cushioning Elite™ per un comfort e un sostegno eccezionali.

Inoltre, hanno un sottopiede traspirante Skechers Air-Cooled Goga Mat™ con un’ammortizzazione ad alta resa energetica e la tecnologia naturale Rocker Technology per una transizione morbida dal tallone alla punta del piede.

E hanno una soletta Ortholite® in schiuma con un’ammortizzazione resistente e una grande traspirabilità grazie al suo 5% di gomma riciclata, con la sua tomaia in maglia tecnica, suola flessibile con trazione, con un’altezza di 5 cm e il logo Skechers®.

Scegli tra bianco e nero

Hai questo modello in due colori. Da un lato, la base più bianca con quel dettaglio nero tanto apprezzato. Dall’altro c’è il colore nero, con la suola bianca, che è anche un modello davvero elegante e che fa la differenza.

Dove puoi acquistare queste scarpe

Le puoi trovare sul sito di Skechers, dove puoi ottenere queste e altre scarpe da ginnastica, oltre a sandali di diversi tipi.

Il prezzo è di 130 euro e queste scarpe sono escluse da qualsiasi promozione o sconto. Le taglie disponibili vanno dalla 35 alla 41. Quindi scegli la tua, il colore che desideri e cammina con sicurezza.

Per la tua comodità, puoi unirti a Skechers Plus per ottenere maggiori facilitazioni, spedizioni gratuite e guadagnare anche uno sconto di 5 euro. In questo modo avrai alcuni sconti e informazioni sulla marca in tempo reale.

