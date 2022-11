19I gatti sono uno degli animali domestici più presenti nelle case, insieme ai cani, senza dubbio le due specie animali preferite da chi desidera avere uno di questi animali in casa per farlo diventare un membro della famiglia. Se si vuole viaggiare in aereo con un gatto Ecco alcuni consigli per aiutarvi a capire il processo da seguire e il modo migliore per rendere il tutto il più confortevole possibile, soprattutto per i gattini, che di solito non sono piacevoli per loro.

Come viaggiare in aereo con un gatto