Questa è una delle caratteristiche più controverse dell’app di messaggistica istantanea più importante al mondo. Per questo motivo è importante sapere come realizzare una buen uso degli audio di WhatsApp, È importante tenere presente che, secondo gli studi, ogni giorno vengono inviati circa 7 miliardi di messaggi vocali tramite WhatsApp, quindi se seguiamo questi suggerimenti, la nostra esperienza sarà più piacevole.

Come utilizzare al meglio gli audio di WhatsApp in modo che non risultino fastidiosi?

Per esprimere chiaramente la vostra opinione su un certo argomento, facendovi capire ma senza risultare fastidiosi per gli altri, vi consigliamo di prendere in considerazione questi consigli per uno scambio reciproco.Audio breviIl grande difetto dei messaggi vocali di WhatsApp è che di solito durano cinque, sei, sette, persino otto minuti. Nessuno intende ascoltare un podcast, Se è lungo, spezzaloSe è lungo, spezzaloSe è lungo, spezzaloSe è lungo, spezzalo in diverse idee per dare all’altra persona una pausa e farglielo ascoltare in parti.Quando ascolti, usa le cuffieSe sei sui mezzi pubblici, ricorda che i tuoi compagni di viaggio non sono affatto interessati a quello che succede nella tua vita. Indossare le cuffie per ascoltare l’audio. O almeno tenete il telefono vicino all’orecchio per mantenere la privacy.Domande, piuttosto pocheDi tanto in tanto sarete anche costretti a inviare un messaggio vocale chiedendo all’altra persona alcune domande. Assicurarsi che il il numero di domande deve essere il più basso possibile o rischiate che dimentichino una domanda e non rispondano. Se c’è una domanda in particolare che è più importante delle altre, concentratevi solo su quella.Mantenete un modo di parlareOgni volta che l’altra persona vi invia un messaggio audio, ha senso rispondere con un messaggio vocale. Comunicare in questo modo ci permette di apprezzare sfumature che sono impercettibili in qualsiasi testo scritto.Non dilungatevi troppoSe siete occupati e non potete ascoltare un audio in un determinato momento, avvertite la persona che sta cercando di parlarvi che non potete sentirla e chiedetele di scrivere se si tratta di una questione di grande urgenza.