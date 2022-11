Come usare l’acqua di rosmarino per i capelli

Il rosmarino è una pianta aromatica utilizzata per ricette culinarie e per altri scopi utili. Tuttavia, i suoi usi non si limitano alla gastronomia, ma possono essere utilizzati anche come cosmetici. Scopri come utilizzare l’acqua di rosmarino per i capelli I professionisti della salute e della bellezza hanno scoperto diverse proprietà del rosmarino che sono molto benefiche per il corpo umano.

Utilizzo dell’acqua di rosmarino per i capelli

Grazie a questa preparazione, potremo beneficiare di sostanze nutritive quali vitamine A, B2 e C, ferro, magnesio, zinco, Se la applichiamo sul cuoio capelluto, l’acqua di rosmarino ci apporterà alcuni benefici fondamentali: è bene ricordare che previene la comparsa dei capelli bianchi facilitando la circolazione di nuove cellule nei follicoli piliferi. In secondo luogo, impedisce la caduta dei capelli come risultato della sua debolezza, facendola crescere sana e forte. Infine, regola l’eccesso di sebo, assicurando una sensazione e un aspetto meno grassi e rivitalizzati.

Come incorporare quest’acqua?

Probabilmente la maggior parte di coloro che sono interessati a questo soluzione naturale vogliono evitare che i capelli cadano e più lucente. Quando questo è il vostro obiettivo, dovrete sciacquare i capelli con acqua di rosmarino ogni volta che vi lavate la testa, prima di dedicare qualche minuto all’elaborazione del prodotto. Per fare questo sono necessari 300 grammi di rosmarino frescodue cucchiai di aceto di sidro di mele e circa 500 ml di acqua. portare l’acqua a ebollizione e, quando bolle, aggiungere il rosmarino. Dopo qualche secondo abbassate la fiamma e lasciate bollire per circa 20 minuti. Al termine di questo tempo spegnere il fuoco e aggiungere l’aceto, sciogliendolo. Quindi, attendere che si raffreddi e filtrare l’acqua attraverso un filtro per ottenere il risultato desiderato. L’ideale è versare la lozione in un comodo contenitore, simile allo shampoo o al balsamo. Ogni volta che fate la doccia, quando i capelli sono ancora umidi, lasciate gocciolare un po’ di acqua di rosmarino tra i capelli. Si consiglia di massaggiare con movimenti circolari con le dita per potenziarne l’azione; ripetere questo procedimento per due o tre settimane finché non si iniziano a notare i cambiamenti nei capelli. Serve come shampoo e balsamo, ma potete anche lavare i capelli una seconda volta con il vostro prodotto abituale.