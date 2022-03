Come trattare le diverse rughe del viso?

Quando si parla di rughe bisogna sapere che non sono tutte uguali e non vanno trattate allo stesso modo, per questo Filorga Laboratories ha riformulato una delle sue creme iconiche per lanciare una formula unica: Time-Filler5XP.

Tenendo conto che la ruga è una crepa che si forma nel tessuto e che può essere causata da molti fattori, Gli studi di Filorga sono giunti alla conclusione che esiste, fondamentalmente, cinque tipi di rughe:

1- Rughe da restringimento: sono causati dalle microcontrazioni dei muscoli facciali. Sono trattati rilassando i muscoli. La medicina estetica lo risolve temporaneamente con iniezioni di tossina botulinica (botox) che inibiscono queste microcontrazioni.

Due- rughe profonde: sono quelli in cui è già avvenuta una rottura del derma. Sono causati dalla perdita di elasticità della pelle, ed è per questo che compaiono nel corso degli anni. La medicina estetica le tratta con acido ialuronico che riempie i solchi marcati ridensificando la matrice extracellulare.

3- Rughe da disidratazione: stanno bene e sono presenti su tutto il viso. Sembrano molto chiari nelle mani. Compaiono quando la pelle non riesce più a regolare la produzione dei suoi fattori di idratazione ea trattenere correttamente l’acqua. La medicina estetica li tratta con vitamine iniettabili che forniscono tutti i tipi di nutrienti.

4- Rughe superficiali: Si tratta di micro-lacrime che si verificano a causa del rallentamento del metabolismo cellulare. La medicina estetica li tratta, fondamentalmente, con ‘peeling’ che permettono di rimuovere l’intero strato superiore dell’epidermide. così il rinnovamento cellulare è accelerato.

5- Rughe del collo: è l’espressione ruga che si è formata in tenera età negli ultimi tempi, a causa dell’uso di telefoni cellulari, computer e “tablet”. La medicina estetica li tratta con Fili di tensionamento che stimolano la sintesi di nuovo collagene, oltre a stringere immediatamente il tessuto.

È una formula ispirata ai trattamenti medici, che combatte tutti i tipi di rughe del viso e comprende diversi ingredienti come il collagene, l’acido ialuronico incapsulato, un tripeptide che blocca il rilascio di acetilcolina e fornisce un viso più rilassato oltre ad evidenziare il finocchio di mare, un estratto dalle importanti proprietà rinnovatrici a livello cellulare.

Com’è la linea Time-Filler, con questa novità? Il protagonista della linea si presenta in due texture e con una formula nuova e migliorata: Time-Filler 5XP Correction Cream, che leviga tutti i tipi di rughe con una texture piacevole per pelli normali e secche, e Time Filler 5XP gel-crema, che entra consistenza del gel, Indicato per pelli miste e grasse.

La gamma si completa con Time-Filler Intensive: siero antirughe multicorrettivo ad effetto tensore immediato; Time-Filler Eyes: crema assoluta per la correzione del contorno occhi. Con azione levigante delle zampe di gallina; Time-Filler Night: Crema notte multi-correzione antirughe, che leviga le rughe ed elimina i segni di stanchezza durante il sonno, e Time-Filler Mask, che rigenera, idrata e rassoda la pelle del viso in 5 minuti.