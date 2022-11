Una delle azioni più utili che possiamo eseguire nei fogli di calcolo è quella di spostare le celle in Excel. Come suggerisce il nome, questa procedura ci permette di spostare le celle con tutto il loro contenuto, perché i documenti su cui lavoriamo vengono costantemente modificati, quindi poterli spostare fa risparmiare molto tempo rispetto a cancellarli e doverli creare di nuovo.

Scoprite come spostare le celle in Excel

Molti utenti non lo sanno, ma non esiste un solo modo, bensì diversi, per spostare le righe o le colonne come desiderato. TrascinamentoUna volta selezionata la cella o le celle che si desidera spostare in questo programma e decisa l’altra cella a cui inviarle, il modo più semplice per completare il processo è trascinarle dalla cella A a quella B. Questo è probabilmente il trucco più popolare perché è la prima cosa che proviamo per semplice deduzione. Se dovete spostare molte celle, ricordatevi di selezionarle tutte con il cursore, e trascinarli senza rilasciare il mouse fino a quando non vengono inseriti nella nuova cella che devono occupare, spostandoli con i loro dati interni. Tenete anche presente che se nella cella di destinazione c’è scritto qualcosa, il testo verrà sovrascritto a quello.Copia e incollaOvviamente, un altro trucco interessante è il classico copia e incolla, che consiste nel selezionare tutte le celle da spostare, copiandole con Ctrl + C e rilasciandole nella cella di destinazione con Ctrl + V, come qualsiasi altro file. Infine, è possibile farle sparire con la stessa mossa dalla cella di origine, tagliando con Ctrl + X.

Come spostare le celle senza modificare formule o relazioni specifiche?

Se lavorate spesso con formule o relazioni specifiche tra le celle, quanto sopra potrebbe non esservi di grande aiuto. È necessario utilizzare il simbolo “$” nelle formule per assicurarsi che non vengano modificate. qualsiasi relazione tra le celle impostata con $[columna]$[fila] il rapporto deve essere mantenuto anche se la cella di Excel contenente la formula viene spostata, quindi è una soluzione da non trascurare; infatti, è possibile impostare solo una parte della formula con il simbolo $ per una massima personalizzazione. In questo modo è più facile e, come si può vedere, ci sono diversi modi per eseguire questa operazione.