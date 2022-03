Come si può lasciare impeccabile il piano in vetroceramica anche se molto sporco?

Durante la cottura e il consumo si macchiano elettrodomesticiUtensili e mobili da cucina, un ambiente che solitamente viene utilizzato più volte al giorno e la cui pulizia può diventare un compito arduo, perché molto grasso e sporco tende ad accumularsi, soprattutto in cucina. piano cottura in ceramicaoltre a in il forno e la cappa aspirante. Tuttavia, ci sono molti trucchi per facilitare questo compito ingombrante.

Negli spot televisivi rimaniamo tutti senza parole quando vediamo come brillano i piani di lavoro e i piani cottura in ceramica che vi compaiono. Se il tuo non ha questo aspetto e vuoi recuperare il suo splendore iniziale, iscriviti al seguente trucco. Il tuo principale alleato per pulire il tuo piano cottura in vetroceramica sarà il dentifricio. Tutto quello che devi fare è applicare il prodotto per l’igiene sul tuo vitro e distribuirlo sul piatto. Lasciate agire per qualche minuto e poi rimuovete con l’aiuto di un panno umido.

Il risultato sarà sorprendente e il tuo piano cottura sembrerà il primo giorno in cui è stato installato. Vanta di un piano cottura in vetroceramica pubblicitario grazie al dentifricio.