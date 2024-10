Come scegliere la dimensione perfetta della tovaglia per un tavolo rotondo o quadrato ?

Come scegliere la dimensione perfetta della tovaglia per un tavolo rotondo o...

Scegliere la dimensione perfetta di una tovaglia per un tavolo rotondo o quadrato può sembrare un compito semplice, ma in realtà richiede considerevoli attenzioni. In questo articolo, esploreremo i vari aspetti da considerare per fare la scelta giusta.

Primo passo: determinare le dimensioni del tavolo

Misurazione del tavolo

Il primo passo nella scelta della tovaglia perfetta è determinare le dimensioni del tuo tavolo. Se si tratta di un tavolo rotondo, misura il diametro; se è quadrato o rettangolare, misura sia la lunghezza che la larghezza. Ricorda che dovrai aggiungere tra i 40 e i 60 centimetri a queste misure per determinare la dimensione ideale della tovaglia.

Ora che abbiamo chiarito come rilevare le dimensioni del tuo tavolo, possiamo procedere con l’analisi del rapporto tra la dimensione della tovaglia e il numero di invitati.

Capiamo il rapporto tra la dimensione della tovaglia e il numero di commensali

Numero di posti a sedere

La dimensione della tua tovaglia dipende anche dal numero dei tuoi ospiti. Ad esempio, per una tavola rotonda :

2-4 persone : 100 cm di diametro

6 persone : 120-135 cm di diametro

8 persone : 150 cm di diametro

10 persone : 170-185 cm di diametro

12 persone : 200 cm di diametro

Dovresti considerare un minimo di 50 cm di larghezza per ciascun invito per garantire il massimo comfort ai tuoi ospiti.

Ora che comprendiamo il rapporto tra la dimensione della tovaglia e il numero degli invitati, analizziamo come scegliere una tovaglia per un tavolo rotondo.

Le chiavi per scegliere una tovaglia per tavolo rotondo

Scegliere la dimensione giusta

Per un tavolo rotondo con un diametro di 120 cm, è consigliabile scegliere una tovaglia rotonda del diametro compreso tra i 160 e i 180 cm. In alternativa, potreste optare per una tovaglia quadrata, le cui dimensioni dovrebbero essere 150×150 cm, 160×160 cm o 170×170 cm.

Dopo aver esplorato come selezionare la tovaglia giusta per un tavolo rotondo, vediamo ora come fare lo stesso con un tavolo quadrato.

Scegliere la dimensione ideale per una tovaglia da tavola quadrata

Suggerimenti sulla dimensione della tovaglia

Se hai un tavolo rettangolare di 200 cm di lunghezza e 100 cm di larghezza, ti consigliamo di scegliere una tovaglia rettangolare delle dimensioni di 140x250cm, 150x250cm o 160x250cm. Questo permette alla tovaglia di cadere elegantemente sui lati del tavolo, creando un aspetto sofisticato ed equilibrato.

Ora che abbiamo analizzato come scegliere la dimensione della tovaglia, concludiamo con l’ultimo criterio: il materiale e la manutenzione.

Materiale e manutenzione: gli ultimi criteri di scelta

Materiali delle tovaglie

Le tovaglie sono disponibili in una varietà di materiali, inclusi cotone, lino, poliestere e vinile. Ogni materiale ha i suoi pro e contro, quindi assicurati di considerare le tue esigenze specifiche prima di fare una scelta.

Cura delle tovaglie

La manutenzione della tua tovaglia dipende dal materiale. Alcuni richiedono lavaggi delicati, mentre altri possono essere puliti semplicemente con un panno umido. Ricorda sempre di seguire le istruzioni del produttore per mantenere la tua tovaglia nel miglior stato possibile.

Ricapitolando, per scegliere la dimensione perfetta della tovaglia per il tuo tavolo rotondo o quadrato, dovresti tenere in considerazione le dimensioni del tavolo, il numero degli invitati e il materiale della tovaglia. Con queste informazioni, sarete in grado di fare una scelta informata e creare un ambiente accogliente e armonioso per i vostri ospiti.

