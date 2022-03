Come scaricare e aggiornare Whatsapp in modo semplice e veloce?

whatsapp è il applicazione di messaggistica istantanea preferito in tutto il mondo. Tale è la sua furia, che ha più di 2 miliardi di utenti attivi mensile nel 2020.

Il social network acquisito da Facebook, che il 4 ottobre era più di sei ore di inattività -insieme ai suoi “fratelli” Facebook e Instagram-, introduce periodicamente nuove funzionalità per non rimanere indietro. E quando arriva un nuovo aggiornamento, la vecchia versione di WhatsApp scade e diventa obsoleto. Non immediatamente – possono volerci settimane o mesi – ma, in tal caso, è necessario aggiornare l’ultima versione per continuare a utilizzare WhatsApp.

Le persone che hanno un dispositivo che utilizza Android, aggiornano WhatsApp tramite il Play Store. Se non è stato indicato il contrario ed è stato configurato in altro modo, l’aggiornamento viene solitamente eseguito automaticamente. Anche se non lo farà se il dispositivo non ha abbastanza spazio per supportare l’aggiornamento.

Nel caso sia necessario aggiornarlo manualmente, i passaggi da seguire sono i seguenti:

Apri Play Store e nella barra di ricerca, scrivi “Le mie app e i miei giochi” o direttamente “Whatsapp” e aprilo. Una volta aperto, scegli “Aggiorna”. Nel menu, proprio accanto alla barra di ricerca, seleziona “Gestisci app e dispositivi” e, lì, aggiornamenti in sospeso, dove deve uscire WhatsApp.

Tecnologia iOS

Nel caso in cui il dispositivo utilizzi iOS, l’aggiornamento è un po’ più complesso. Per iniziare, è necessario avere iOS 10 o una versione successiva da marzo dello scorso anno, secondo l’applicazione di messaggistica istantanea stessa: “Per utilizzare WhatsApp su un iPhone, è necessario iOS 10 o una versione successiva”. Gli utenti con iOS 9 non possono quindi più installare WhatsApp, sebbene chi avesse già installato l”app’ potrà continuare ad utilizzarla. Tuttavia, finiranno per perdere funzionalità, se non l’hanno già fatto, e alla fine smetteranno di funzionare.

Successivamente, accedi all’App Store, quindi fai clic su ‘Aggiornamenti’ in alto a destra. Quindi, l’applicazione WhatsApp viene cercata nell’elenco e, infine, scegli “Aggiorna”.

Per scaricarlo per la prima volta, i passaggi sono gli stessi: vai su Play Store per dispositivi Android e App Store per dispositivi iOS. Nelle ricerche metti ‘Whatsapp’, lo dai da scaricare e segui i passaggi indicati (metti numero di telefono, ecc.).