Come sbarazzarsi del singhiozzo: il trucco definitivo

Non è un malattiama un sintomo. ma provoca inconveniente Y disagiosoprattutto se anche loro soffrono attacchi ricorrente. Parliamo del spasmi involontario diaframmache produce a respirazione interrotto e violento, e anche qualche rumore. In altre parole, dannazione singhiozzo. Hai sentito innumerevoli trucchi per fermarlo e li avrai provati quasi tutti. Ma hanno funzionato per te?

Il pacche sul Indietro come se fossi un bambino. Il spavento che ti lascia indifferente. Smetti di respirare, come se fossi un vampiro. spremere il tuo orecchie finché non smetti di sentire. Bere acqua ghiacciata finché non ti fanno male i denti. potresti anche aver provato espirar senza che l’aria fuoriesca attraverso il naso e il bocca (sì, che tu ci creda o no, questo è possibile con il manovra di Valsalva).

Ce ne sono decine di Consigli per tagliare il singhiozzo che scorre di bocca in bocca. Ma, curiosamente, il singhiozzo è ancora lì, letteralmente, in bocca e sotto forma di “hic”. Tuttavia, c’è un trucco infallibile per rimuovere il singhiozzo.

Perché abbiamo il singhiozzo?

Prima di entrare nel merito, non è male ricordare cosa sono i singhiozzi. Appare all’improvviso, e la maggior parte delle volte lo notiamo nella bocca, nella gola e nei polmoni, ma in realtà è un movimento convulso del diaframma, il muscolo che separa il il petto di addome. Ha un ruolo importante nella respirazione.

L’origine non è chiara, ma gli esperti concordano sul fatto che potrebbe essere dovuta a a cibo abbondanteper consumare bevande alcoliche o bevande analcoliche, o provando un’emozione improvvisa. In alcuni casi, il singhiozzo può essere il segno di una malattia non diagnosticata. In linea di principio, oltre ad essere fastidioso, il singhiozzo non è importante. Solo quando dura a lungo o si ripete molto spesso può essere sintomo di un altro malattia.

Il trucco di bere acqua con il bicchiere capovolto

Il singhiozzo provoca una causa-effetto: quando si verifica la contrazione involontaria del diaframma, il glottidedove sono i corde vocali, si chiude improvvisamente e questo provoca il caratteristico suono “anca”. Se hai letto fino a qui, potresti aver notato che la respirazione è coinvolta nel singhiozzo. Qui sta la soluzione. Prendi nota.

Il trucco definitivo Per rimuovere il singhiozzo, devi contorcerti come a acrobata nobel e bevendo acqua, ma dall’altro lato del vetro. Non è uno scherzo. Lavori. Devi solo fare questi passaggi. mezzo pieno bicchiere d’acquapiega il busto in avanti e verso terra e procede a bere piccoli sorsi attraverso il lato opposto del vetro.

Questo normalizzerà il lavoro dei muscoli coinvolti nella respirazione e, soprattutto, stimolerà le terminazioni del nervo vagodi frenico e quelle del sistema simpatico, che innervano gli organi del torace, dell’addome, dell’orecchio, del naso e della faringe. Spiegato più semplicemente: il diaframma tornerà al suo ritmo normale.

Est Rimedio casalingo è utile, ma ricorda che è valido finché hai singhiozzo acuto. Voglio dire, improvviso. Se si soffre di attacchi persistenti o intrattabili, uno studio pubblicato sulla rivista ‘Journal of the National Medical Association’ ribadisce che qualsiasi trucco tradizionale non funziona. In questi casi, consultare un medico.