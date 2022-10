Come saranno i trattamenti futuri per le malattie degli occhi?

Attualmente, l’oftalmologia è una delle specialità mediche di cui beneficia maggiormente approccio genetico alla pratica clinicacon la comparsa di nuovi e migliorati trattamenti, molti nelle ultime fasi della ricerca. “L’obiettivo è quello di poter migliorare la vista delle persone con patologie croniche o ereditarie che, senza una terapia adeguata e su misura, perdono irrimediabilmente la vista”, spiega il Dr. Rafael Navarro, Direttore medico ed esperto di retina presso IMO Grupo Miranza Barcelona. Allo stesso modo, l’oculista spiega che “nella nostra clinica abbiamo iniziato a scommettere sulla medicina traslazionale più di un decennio fa, con un proprio laboratorio di biologia molecolare e genetica situato nell’IMO Grupo Miranza Barcelona e da cui eseguiamo progetti ambiziosi con terapie geniche e cellulari per malattie ereditarie. Al momento, questa è una ricerca in corso, ma è molto promettente e vogliamo vedere, nel prossimo futuro, come i suoi risultati verranno trasferiti nella pratica clinica”.

Nuova generazione di trattamenti per l’AMD

Precisamente, una delle malattie per cui si stanno facendo maggiori progressi è degenerazione maculare senile (AMD), che compare solitamente dopo i 60 anni e, oggi, è la principale causa di cecità legale nei paesi industrializzati. Negli ultimi anni sono apparsi farmaci, chiamati antiangiogenicoche vengono iniettati periodicamente nell’occhio e sono in grado di rallentare e, quasi sempre, migliorare la vista delle persone che soffrono di uno dei due tipi di malattia: AMD bagnata. Tuttavia, secondo il dott. Navarro, “uno dei grandi ostacoli che abbiamo incontrato è che l’altro tipo di AMD, la forma secca, è privo di trattamento, condannando coloro che ne soffrono a una graduale e inevitabile perdita della vista”.

Fortunatamente, nei prossimi mesi, assisteremo all’arrivo di nuovi trattamenti per AMD secca che sono attualmente nel Fasi finali degli studi clinici o in procinto di entrare nel mercato. “In IMO Grupo Miranza abbiamo già applicato terapie geniche, nell’ambito di una sperimentazione multicentrica. Ci auguriamo che aiutino a rallentare la progressione della malattia e inizino presto a essere commercializzati”, spiega il dott. Navarro. Per quanto riguarda la terapia, viene applicata durante l’intervento chirurgico sotto la parte centrale della retina, la macula, e un vettore deposita geni terapeutici che modificano la progressione dell’AMD secca”.

Contestualmente, l’arrivo di a nuova generazione di farmaci iniettabili che, allo stesso modo in cui finora hanno trattato con successo l’AMD umida, saranno in grado di fermare l’evoluzione dell’AMD secca. Indubbiamente si tratta di un grande progresso, dal momento che “fino ad ora potevamo solo prescrivere integratori antiossidanti ai nostri pazienti con AMD secca, per aiutarli a rallentare un po’ il progresso della condizione”, avverte l’esperto.

Un altro progresso che sarà disponibile in un futuro molto prossimo sarà a dispositivo millimetrico da inserire nell’occhio del paziente con AMD umida. “Questo è un altro progetto in cui siamo coinvolti e che consiste nell’impiantare chirurgicamente un reservoir nell’occhio, con l’obiettivo di rilasciare costantemente nel corso dei mesi un farmaco antiangiogenico”, annuncia l’oftalmologo. Il vantaggio principale di questa terapia è che ridurrà il numero di iniezioni intraoculari a cui il paziente si sottopone ogni anno. E, “quando il serbatoio sarà vuoto, potremo riempirlo di nuovo con il farmaco nella consultazione stessa, per un maggiore comfort del paziente”, aggiunge.

Questa nuova generazione di trattamenti è stata resa possibile, in parte, dal networking di ricercatori e oftalmologi. “Indubbiamente, questa tendenza sarà sempre più frequente e ci consentirà di personalizzare le terapie che offriamo ai nostri pazienti in modo che queste, a loro volta, siano più efficaci e meno aggressive per loro”, conclude il dott. Navarro.