Come sarà l’eredità di Kylian Mbappe al Paris Saint-Germain se partirà per il Real Madrid quest’estate?

Questa pausa internazionale è arrivata al momento perfetto per Kylian Mbappé, che lo districa dall’atmosfera sempre più velenosa del Paris Saint-Germain dopo l’ultima debacle in UEFA Champions League e gli consente una settimana relativamente sana con Les Bleus.

La superstar francese era presente allo Stade Louis II durante il fine settimana quando la capolista della Ligue 1 si è sbriciolata nella sconfitta per 3-0 contro l’AS Monaco, club in formazione di Mbappe, mentre la loro stagione inaridiva ulteriormente dopo la capitolazione contro un battibile Real Madrid e la precedente uscita dalla Coupe de France contro l’OGC Nizza.

Per il 23enne, la stagione 2021-22 è effettivamente finita con la conferma di un probabile decimo titolo di Championnat per il PSG, l’unica cosa rimasta per giocare da qui alle quattro partite di UEFA Nations League di giugno contro Danimarca e Croazia (due volte). e Austria.

Ora è il momento perfetto per Mbappé non solo per considerare il suo futuro, che sarà stato senza dubbio in prima linea nella sua mente dai tempi del Real Madrid, ma anche la sua eredità e ciò che lascerà dietro di sé a Parigi se andrà avanti come previsto quest’estate.

L’argomento per il passaggio del numero 7 del PSG dal Parc des Princes è già sostanziale dopo che le lotte di questa campagna sotto Mauricio Pochettino si sono aggiunte alle precedenti frustrazioni e a una crescente divisione all’interno della squadra del club della capitale a causa di un contingente sudamericano dominante.

Tuttavia, nonostante ora sia il secondo miglior marcatore di tutti i tempi di Les Parisiens dietro a Edinson Cavani dopo aver superato Zlatan Ibrahimovic, ci sono anche domande significative su come sarà ricordato il tempo di Mbappe nella capitale e come verrà richiamato dai tifosi.

Nessuno dubita della qualità dell’eroe di Bondy né del fatto che ora sia indiscutibilmente il membro più importante di questa rosa, ma il suo rapporto con i tifosi non è sempre stato facile e l’obiettivo principale che Mbappe e chi lo circondava si erano posti quando è arrivato nel 2017 rimane insoddisfatto.

Quell’obiettivo, ovviamente, è il successo in Champions League e sembra più lontano che mai dall’ultima umiliazione del PSG sulla fase continentale contro il Real solo poche settimane fa, che ha visto i giganti francesi eliminati nonostante Mbappe abbia segnato su entrambe le gambe.

C’era poco più che avrebbe potuto fare per trascinare questa miserabile iterazione del PSG nei quarti di finale che consegnare nelle due partite più importanti della stagione, eppure i suoi compagni di squadra hanno cospirato per far saltare il vantaggio che aveva concesso alla squadra con un altro collasso mentale di proporzioni epiche.

Per questo motivo, la squadra di Mbappe e Pochettino è bloccata in una carreggiata di amichevoli essenzialmente glorificate fino a quando la processione del titolo della Ligue 1 non raggiunge il traguardo con poche motivazioni collettive per ottenere qualcosa di diverso dal minimo indispensabile da qui alla fine di questo mandato.

Anche se il PSG era arrivato fino alla finale di Champions League che si terrà ora a Parigi, le possibilità che Mbappe sorpassi Cavani come miglior marcatore di tutti i tempi erano scarse, ma quelle speranze si sono spente e avrà bisogno almeno di un’altra stagione per stabilire quel record.

Ci sono dei meriti nello scegliere di prolungare il suo soggiorno parigino per un altro anno o due, possibilmente in modo che la sua uscita possa coincidere con i Giochi Olimpici nella capitale nel 2024, ma c’è anche un rischio significativo legato a questo, in particolare la capacità del PSG di costruire intorno a lui un progetto ambizioso e coerente.

L’Equipe martedì ha elencato Lionel Messi e Neymar davanti a Mbappé nella lista dei guadagni esorbitanti del PSG ed è stato ampiamente riportato che qualsiasi potenziale estensione metterebbe il francese al di sopra di entrambi in quella lista, ma le sue ambizioni andranno oltre l’economica qualunque sia la sua prossima mossa è.

Mbappe ha la pazienza di concedere al PSG altri due anni della sua carriera che finora ha continuato una traiettoria ascendente nonostante la loro mediocrità o è questo il momento in cui rischia la stagnazione se dovesse restare per cercare di aiutare il club a superare la Champions League gobba?

Queste sono domande che deve porsi e a cui il PSG ha bisogno di risposte se vuole avere qualche possibilità di tenerlo lontano dal Real e anche quello potrebbe essere troppo tardi con il calcio francese che rischia di essere un posto più povero senza di lui in un momento in cui ha bisogno di lui la maggior parte delle prossime riforme pre-UEFA.

La sua partenza sembra inevitabile in questo momento, ma se Mbappe è davvero deciso a scrivere se stesso nella storia del PSG e finalmente a godersi l’amore e il rispetto dei fan che solo di recente sono arrivati ​​​​attraverso le avversità, allora avrà bisogno di più del resto di questa stagione per raggiungere questo obiettivo .

Tale riflessione potrebbe dare inizio a questa rottura internazionale quando la Francia affronterà la Costa d’Avorio e il Sud Africa lontano dal caos che è stato la ricaduta dell’ultimo fallimento del PSG in Champions League se Mbappe vuole davvero un’eredità indiscutibile da lasciare dietro di sé quando finalmente spiega le ali.