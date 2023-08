Come sapere se il taglio di capelli che stai pensando ti valorizza: ti presentiamo 8 app che ti permetteranno di verificarlo

Queste app ti permetteranno di trovare il taglio di capelli che ti sta meglio, potrai vedere come ti sta il nuovo stile prima di fare questa scelta radicale. È estremamente importante essere pienamente consapevoli se ci starà bene o no prima di fare un passo definitivo. La massima sicurezza nel vedere come ci starà il taglio di capelli la otterremo con una qualsiasi di queste 8 app. Non è magia, è tecnologia all’avanguardia applicata al tuo benessere.

Ecco le 8 app che ti permetteranno di capire se il taglio di capelli che stai pensando ti sta bene

FaceApp: Utilizzando l’intelligenza artificiale, modifica i capelli delle persone. Include diverse opzioni per provare varie alternative fino a trovare quella giusta.

Face Editor: È un’app ideale per provare stili di taglio e colori, ti basta una tua foto. Questa applicazione attiva il rilevamento automatico dei capelli e permette di cambiarli.

Hair MakeOver: Ti permette di sperimentare con qualsiasi acconciatura virtuale per vedere come ti starebbe nella vita reale. Carica una foto e inizia a provare le opzioni.

Perfect365: Puoi provare acconciature e persino trucco, è una delle app più complete che esistono. Potrai dire al tuo parrucchiere e truccatore di cosa hai bisogno e come lo vuoi.

Hairstyle Magic Mirror: Devi solo caricare un’immagine e adattare i capelli e il taglio che vuoi incorporare nel tuo stile.

Hairstyle Try On App: Puoi scegliere tra vari tagli, colori, colpi di sole e acconciature, ti offre anche opzioni per personalizzare secondo i tuoi gusti.

Hair and Beard Styles: È un’app per gli uomini, potrai fare al tuo ragazzo i capelli e persino la barba che ti piace. Ci sono fino a 100 possibilità diverse tra cui scegliere quella che ci piace di più.

Hairstyle Changer: Ti aiuterà a vedere come ti sta il ciuffo prima di tagliarlo drasticamente. Una chioma lunga con un taglio adatto o un bob molto in voga può farti sembrare fantastica, ma per esserne sicuri, niente di meglio di questa applicazione.

Potrai restringere le tue opzioni, ti basta ottenere una di queste app e iniziare a metterti all’opera se hai bisogno di un cambiamento. Eviterai più di una sorpresa uscendo dal parrucchiere con un’acconciatura che non ti piace.

