Come sapere se ho il covid, l’influenza o il raffreddore?

Non è tutto oro ciò che luccica, né tutto il disagio sintomo covid-19. Ma in questi tempi è addirittura normale cercare di associare qualsiasi traccia di malattia ad una possibile infezione da coronavirus SARS-CoV-2. Differenziare il covid-19 dall’influenza, dal raffreddore, dal mal di gola, da un attacco di allergia o dalla stanchezza accumulata dopo una brutta giornata non è sempre facile. Quindi, in caso di dubbio, sempre consiglia di consultare un medico.

Se le diagnosi sono già di per sé contorte, nel caso del covid-19 bisogna aggiungere un’altra complicazione. Un grande percentuale di pazienti diagnosticata questa infezione nessun sintomo, secondo diverse segnalazioni del Ministero della Salute. Quindi ora non dobbiamo solo essere consapevoli dei sintomi che compaiono, ma dobbiamo anche tenere conto dei possibili contatti a rischio che abbiamo avuto nei giorni precedenti.

In caso di comparsa dei sintomi, la diagnosi definitiva dovrebbe essere guidata dall’intervento di un operatore sanitario e, ovviamente, dal buon senso di tutti. qui alcuni indizi per differenziare tra un caso di covid-19, influenza, raffreddore o allergia.

Coronavirus o influenza? Nessuna PCR, complicato

Gran parte dei dubbi che sorgono in questi giorni hanno a che fare con la differenza tra covid-19 e l’influenza comune. Soprattutto ora che i casi di coronavirus stanno germogliando in tutto il mondo e che l’influenza stagionale è alle porte. “Queste sono malattie respiratorie contagiose causate da virus diversi ma clinicamente possono confondersi”, spiega il dottor Antonio Lalueza, internista e membro del Gruppo di lavoro sulle malattie infettive della Società Spagnola di Medicina Interna (SEMI). Sia il covid-19 che l’influenza possono causare febbre, tosse, stanchezza, mal di gola, dolori muscolari, mal di testa, diarrea e problemi respiratori. “In entrambi i casi, la malattia può avere una gravità diversa che andrebbe da casi asintomatici o lievi a condizioni più gravi che richiedono il ricovero”, chiarisce il medico.

Poiché molti di questi sintomi sono simili, può essere difficile distinguere tra le due condizioni solo sulla base di questi segni di malessere generale. “I sintomi possono dare alcune indicazioni, oltre a sapere se il paziente è stato esposto a una situazione di rischio o in contatto con qualcuno di positivo. ma tutto questi sospetti confermano solo con una PCR”, spiega il dottore Sonia Miravet, vicesegretario del Collegi de Metges de Barcelona (COMB) e medico di famiglia presso EAP Martorell Rural. I test diagnostici, infatti, sono il metodo più efficace per distinguere tra queste malattie. Vedi anche: La Clinica di Barcellona applica una nuova tecnica per invertire l'infertilità maschile

Visti da un laboratorio, i virus sono diversi. L’influenza comune, quella che arriva ogni anno in queste date, è dovuta al virus del influenza (un agente patogeno che, a sua volta, si libera stagionalmente). Il Covid-19, invece, ha origine dal nuovo coronavirus SARS-CoV-2. Entrambi i microrganismi vengono trasmessi per via aerea (attraverso le goccioline che vengono espulse quando si respira, si tossisce o si parla) e, una volta atterrati sull’ospite, innescano un’infezione (che può portare o meno alla cascata dei sintomi sopra menzionati). .

Tra tante somiglianze tra virus e loro effetti sul corpo umano, c’è un sintomo che potrebbe indicare un caso di covid-19; il perdita del gusto e dell’olfatto (conosciuto anche come anosmia Y disgeusia). “Le alterazioni del gusto e dell’olfatto, anche prima della febbre, possono farci sospettare un’infezione da coronavirus”, afferma Miravet. Anche se, ancora una volta, va ricordato che questo sintomo di per sé non offre una diagnosi definitiva.

Covid-19 o freddo? La scia del moccio

L’arrivo del freddo riporta anche il comuni raffreddori, influenze e costipazione tipico di questo tempo. Questi sono causati anche da un’infezione virale causata (normalmente) da un rinovirus (e non dal raffreddore stesso, come spiegato dalla dottoressa e divulgatrice scientifica Esther Samper in ‘Se punge, guarisce’). L’agente patogeno responsabile di questo disagio, quindi, è diverso. E anche il decorso della malattia.

I sintomi più tipici del raffreddore sono starnuti, congestione e naso che cola. Questo disagio, in linea di principio, di solito non compare nei casi di infezione da coronavirus. Quindi un naso che cola e il disturbo corporeo lasciato da un comune raffreddore (che abbiamo subito tutti) potrebbero aiutare a focalizzare la diagnosi.

Né dobbiamo dimenticare che i casi di raffreddore grave sono solitamente accompagnati da a ridotta capacità di percepire odori e sapori; qualcosa di assolutamente normale se prendiamo in considerazione i nasi chiusi così caratteristici del raffreddore. Qual è la differenza, quindi, tra questo sintomo e quello vissuto dai pazienti con covid-19? Un’indagine di un gruppo europeo di esperti in disturbi dell’olfatto indica che nei casi di infezione da coronavirus la perdita del gusto e dell’olfatto non è accompagnata da naso che cola. Vedi anche: Mangiare avocado riduce il rischio di soffrire di malattie cardiovascolari e coronariche

Covid-19 o allergia? Il contesto è tutto

Per differenziare il disagio generato dal covid-19 da quello tipico che deriva dalle allergie, il contesto è fondamentale. Come ben sai persone con rinite allergicadi solito c’è un trigger che si scatena sintomi come prurito agli occhi e al naso, starnuti ripetuti, naso che cola acquoso e congestione nasale. Quindi il momento in cui si verifica il disagio è la chiave per sapere di cosa si tratta.

“Ciò che dovrebbe farci sospettare che si tratti di un’allergia è che i sintomi si intensificheranno quando il paziente è all’aperto e miglioreranno notevolmente quando rimane al chiuso”, sottolineano dalla Società spagnola di allergologia e immunologia clinica (SEAIC).

Gli attacchi di allergia, inoltre, raramente provocano dolori muscolari o febbre (tranne nei casi di sinusite acuta), mentre nei casi di covid-19 questo è uno dei sintomi più riconoscibili. Nei pazienti che hanno anche l’asma, respirazione difficoltosa potrebbe essere confuso con i primi sintomi del covid. In questo caso, spiegano gli allergologi SEAIC, “i sintomi dell’asma sono generalmente facilmente reversibili con l’uso di broncodilatatori di soccorso”.

Covid-19 o angina? Cura il mal di gola

Il differenze tra le tonsille Y una foto del covid-19 sono anche sottili e spesso difficili da distinguere. Il tonsillite (infiammazione delle tonsille all’estremità della gola) può iniziare a causa di un’infezione virale o batterica. Il virus dell’influenza può anche innescare questa infezione, che può anche causare febbre, malessere e tosse, tra gli altri.