Come riparare un buco nei vestiti?

Di tanto in tanto compaiono nelle nostre vesti vestiario piccoli buchi che non sappiamo molto bene come abbiano avuto origine, come quelle che compaiono su alcune magliette all’altezza del ventre.

Oltre alle classiche patch, esiste una tecnica molto semplice per organizzare questi buchi. Lo spieghiamo di seguito con il Passo dopo passo e il suo corrispondente video.

Prima di tutto, avrai bisogno di un filo dello stesso colore del capo e infilare il ago con il. Individua il foro e, usando un righello, traccia a matita a quadrato circondarlo. Passa l’ago attraverso ciascuna delle estremità della forma mostrata nel video, in modo che copra le linee del quadrato precedentemente disegnato. Ripetere il passaggio precedente, lavorando l’ago a rovescio vicino a ogni punto precedente. Dovrai tirare il filo correttamente più e più volte fino a quando il quadrato è ben chiuso e il foro completamente coperto.