Come rimuovere una spina conficcata in gola

Sicuramente tutti noi, mangiando del pesce, siamo rimasti con una spina conficcata in gola. Tuttavia, nelle situazioni più complicate, è necessario tenere presente che è come rimuovere un osso bloccato in gola. Dobbiamo agire ma al contempo sapere cosa stiamo facendo, altrimenti il risultato può essere molto peggiore.

Quando la spina non passa e rimane in gola, la sensazione è sempre sgradevole e si può anche tossire e non deglutire correttamente; quando è grave, questa spina può causare difficoltà di respirazione, sensazione di soffocamento, tosse che non passa, lesioni e dolore. Se vediamo che non è così grave, ma la spina continua a darci fastidio, allora possiamo bere acqua e tossire per far andare la spina in un’altra direzione.

Altri rimedi

Mangiare un po’ di pane. Uno degli altri rimedi consigliati quando ci succedono queste cose è mangiare qualcosa di morbido come un pezzo di pane, meglio se è la mollica. In questo modo riusciamo a trascinare la spina verso il basso. Oltre al pane, anche la banana è una soluzione per questo problema.

Gargarismi. Se la spina continua a darvi fastidio, potete fare dei gargarismi. La cosa più semplice da fare sono dei gargarismi con l’acqua, ma se si aggiunge del sale è più facile che la spina scompaia e che la gola (al momento un po’ dolorante) guarisca.

Bere frullati. Si consiglia anche di bere succhi di frutta, frullati e granite. In questo modo sarà più facile eliminare la spina. L’obiettivo è quello di farla scendere nello stomaco.

Spina in gola: errori comuni

Schiaffeggiare la schiena non è molto utile, poiché serve piuttosto quando si soffoca (anche se sono consigliate altre manovre, che però bisogna conoscere e saper fare). Né ha senso mettere le dita in gola o usare le pinzette, perché possiamo farci male; se vediamo la spina perché è situata nella parte alta della gola, sarà più facile estrarla con le dita, ma bisogna avere questa situazione sotto controllo.

