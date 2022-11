Prendete una buona bagno caldo, raggomitolarsi in un morbido accappatoio dopo una doccia o prendersi cura di sé è il credo del tendenza accogliente adattato al bagno ! Poiché si tratta di la stanza è la più confortevole della casa con la camera da letto, si sposa perfettamente con questo fenomeno! Scopri come trasformate il vostro bagno in un accogliente bozzolo con l’avvicinarsi dell’inverno!

Come rendere il vostro bagno ultra accogliente per questo inverno?

Direttamente dal Paesi nordici lo stile cocooning porta un tocco di morbidezza e poesia in un appartamento o in una casa. Ha il vantaggio di può essere adattato a qualsiasi ambientedal soggiorno, alla cucina, alla camera da letto e alla sala da pranzo. bagno. Per una sensazione di benessere e comfort Se cercate il massimo del comfort, non avete che da guardare a questi pochi accessori:

il ponte di una vasca da bagno si può mettere giù una bevanda calda e un libro per un momento rilassante

si può mettere giù una bevanda calda e un libro per un momento rilassante una tenda da doccia in cotone: a differenza della plastica, questo il materiale non si attacca alla pelle quando si fa la doccia

a differenza della plastica, questo quando si fa la doccia un morbido accappatoio o asciugamani di spugna morbida : per accoccolarsi quando si esce dalla doccia e mantenere quella sensazione di calore.

o per accoccolarsi quando si esce dalla doccia e mantenere quella sensazione di calore. un portasciugamani riscaldato: per far sì che i vostri asciugamani rimangano caldi quando uscite dalla doccia, questo è l’accessorio da trovare con urgenza!

per far sì che i vostri asciugamani rimangano caldi quando uscite dalla doccia, questo è l’accessorio da trovare con urgenza! la giusta illuminazione illuminazione: dosare la luce per creare un atmosfera morbida e intima con candele profumate, ghirlande e luci LED

illuminazione: dosare la luce per creare un con candele profumate, ghirlande e luci LED piante d’appartamento Oltre a rendere più verde la stanza, alcune piante hanno eccezionali capacità antiumidità, come la felce di Boston o l’azalea.

Oltre a rendere più verde la stanza, alcune piante hanno eccezionali capacità antiumidità, come la felce di Boston o l’azalea. specchi in rafia Specchi di rafia: di tendenza, la rafia viene utilizzata sia nel prêt-à-porter che nella decorazione della casa e noi la adoriamo!

Quali colori scegliere per un bagno accogliente?

Dimenticatevi i colori pastello, che sono più adatti allaestate. Per il vostro bagno autunno e invernooptare per colori nudi, beige, bianco, marrone chiaro e marrone ghiaccio. Mescolate queste tonalità chiare con colori più forti che profumano di Natale, come il verde abetesu rosso fuoco o il arancio-marrone. Attenzione, aggiungete questi colori più audaci da piccoli tocchi È possibile utilizzarli anche su elementi decorativi e garantire l’armonia complessiva della stanza della doccia.

Quali materiali mescolare per un bagno accogliente?

Optiamo per materiali morbidi e avvolgenti come il cotone e il lino. Possono essere coperti con accappatoi, teli doccia o tappeto. Considerare anche il materiali naturali con un presunto spirito hygge. Legno, rafia, juta o rattan sarà perfetto per portare un po’ di dolcezza nel vostro bagno.