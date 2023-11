Buste regalo, ecco tutti i passaggi per realizzarle

Abbiamo coniato due frasi: “Il diavolo è nei dettagli” e “Dio è nei dettagli”. Non sappiamo se queste frasi tengano in considerazione gli elementi accessori, ma ciò di cui si può essere certi è che la cura nella realizzazione delle buste regalo deve essere pari a quella nella scelta del prodotto che vogliamo regalare.

Come realizzare le buste regalo

Poiché esistono diversi stili di buste, per prima cosa dovete scegliere il modello che vi interessa. Comprate le buste di carta (alcune in più per sicurezza) e immergetele in una bacinella di acqua calda. Immediatamente la colla scomparirà e potrete aprirle, stenderle e lasciarle asciugare.

Una volta asciutte, prendete la sagoma, disegnatela su un pezzo di cartone e ritagliatela con le forbici, replicandola. Pensate al tipo di carta con cui volete decorarla: potete optare per la carta da regalo, il cartoncino, ecc. Una volta scelta la carta, ritagliatela con un paio di forbici, disegnate nuovamente la sagoma per unire il cartoncino con la carta e creare un’unica busta.

È bene applicare la colla stick per assicurarsi che non si separino e, usando la stessa base delle forbici, picchiettate le pieghe per farle aderire, lasciando la linguetta per renderla più autentica. Una volta che la colla si è asciugata, si può inserire l’oggetto che si sta per regalare all’interno della busta regalo.

Ricordate che la busta deve essere abbastanza grande per poterla chiudere e perché l’effetto sia accattivante. Se il regalo è consistente, vi consigliamo di cercare buste di dimensioni generose.

