Come raccogliere fondi per me

Che sia per una buona causa, perché ne avete bisogno o perché ci sono persone che lo richiedono, dovreste conoscere i diversi modi di raccogliere fondi per me. Dai social media, a un sito web, a change.org, dove ci sono diverse situazioni e il denaro viene sempre lasciato per buone cause. Cos’altro potete fare? Una delle cose che potete fare è creare un mercato delle pulci. Per farlo, è necessario mobilitare il quartiere e far sì che tutti portino i loro vestiti, i loro effetti personali e altri oggetti di seconda mano. Di solito hanno un prezzo più basso, ma ne vale sempre la pena perché molte persone conservano oggetti da 1 o 2 euro, per il prezzo basso e anche perché sono utili. L’idea di raccogliere fondi non si applica solo ai grandi progetti. Potremmo aver bisogno di raccogliere fondi per un viaggio di fine trimestre o magari per permettere a un animale randagio di ricevere assistenza, o a qualcuno senza risorse di ottenere denaro grazie a queste donazioni. Le persone sono spesso molto solidali e se siete chiari e spiegate onestamente le ragioni per cui avete bisogno di raccogliere fondi, vi aiuteranno di sicuro. quali modi abbiamo per raccogliere fondi? Di seguito spieghiamo come è più facile raccogliere fondi per qualsiasi scopo benefico.

Raccogliere fondi per me

Raccogliere fondi sui social media

Una delle migliori opzioni per raccogliere fondi al giorno d’oggi sono i social media. Da Facebook, Twitter o Instagram possiamo lanciare appelli di ogni tipo per raccogliere i fondi necessari alla nostra causa. Possiamo condividere una foto che mostri per cosa vogliamo il denaro. e, naturalmente, aggiungere un incentivo, come una lotteria di prodotti per tutti coloro che donano denaro. Non dimenticate di aggiungere un numero di conto.

Raccogliere fondi organizzando un mercatino delle pulci

Un’altra buona idea per raccogliere fondi in modo semplice è quella di organizzare un mercato di strada. Questa può essere una buona idea quando si ha la necessità di per raccogliere i fondi necessari a far partire i bambini per un viaggio. Potete vendere i vostri vecchi vestiti, anche alcuni oggetti per la casa o, d’altra parte, potete organizzare una piccola bancarella di cibo (cucinare biscotti o fette biscottate), e di bevande (preparare una limonata).

Raccogliere fondi con una cena di beneficenza

Se avete un progetto specifico per il quale avete bisogno di una certa somma di denaro ma volete anche coinvolgere le persone più vicine a voi, non c’è niente di meglio che organizzare una cena di beneficenza tra amici, familiari e conoscenti. Una cena in cui voi cucinate e loro donano. Ovviamente potete promuoverlo sui social network. Cesti con cibo Con questo non è complicato ottenere denaro. Ma per questo bisogna procurarsi vari cibi ricchi, vendere biglietti e poi metterli in palio. Si tiene il denaro ottenuto e il vincitore riceve un cesto. Vedrete che tende a vendere molto perché tutti sono interessati a vincere e anche a contribuire.LotteriaCosì come fanno con le gite di fine trimestre, anche si tratta solo di vendere biglietti con dei numeri e poi si possono ricevere i regali. Ogni biglietto può valere 1 o 2 euro, e si ricevono regali modesti e non costosi, ma tutti sono felici quando il loro numero vince.BingoCi sono vari giochi che permettono anche di divertirsi e vincere del denaro. Viene organizzato un bingo in cui si vendono cibo e bevande. A tal fine, dovrete pubblicizzare l’evento nel vostro quartiere, con i vostri amici, sui social network (ma senza esagerare) e invitare le persone che desiderate.