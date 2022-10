Come pulire le tue sneakers bianche e farle sembrare nuove?

Quando si acquistano scarpe o sneakers, è consuetudine optare per il nero, il marrone o il bianco perché si abbinano a tutto. Ma il problema è che questi ultimi si sporcano al minimo tocco e si nota qualsiasi piccola macchia o traccia di sporco.

In questo modo, pulire le scarpe da ginnastica bianche può essere molto noioso. Soprattutto perché ce ne sono alcune che non si possono mettere in lavatrice a causa del tipo di tessuto. Successivamente, ti diamo Tre modi per lavare a mano le sneakers e restituire il bianco in modo economico, casalingo e veloce:

Per un caso di emergenza:

Se le tue scarpe si macchiano lontano da casa e devi pulirle urgentemente, un’opzione rapida, facile ed economica è quella di acquistare una gomma. Devi solo strofinare le macchie con la gomma finché non scompaiono. Questo trucco è molto più efficace sulla gomma che sul tessuto.

Se la calzatura è delicata:

se vuoi evitare di usare prodotti chimici o di usare la lavatricenon vi resta che prendere un contenitore e versarne un cucchiaio bicarbonato di sodio e uno di detersivo per il bucato. Quindi devi mescolare fino ad ottenere un pasta omogenea. Una volta fatto, le macchie vengono strofinate delicatamente con a spazzolino e un po’ di pasta fino a quando lo sporco non diminuisce. Infine fateli asciugare all’aria aperta.

Se hai incorporato dello sporco:

Dei tre, questo è il trucco più efficace. Tuttavia, è anche quello che può danneggiare di più la scarpa. Per questo motivo, questo metodo è solo consigliato quando la macchia è completamente incorporata. Per questo trucco hai solo bisogno di un spazzolino da denti e sale grosso cucina. Innanzitutto, il pennello viene utilizzato per strofinare la macchia in modo che venga rimossa più facilmente. Una volta rimossa la macchia in eccesso, si copre di sale e lasciate riposare almeno un’ora. Allora devi sciacquare con acqua fredda finché non rimangono tracce di sale. Infine, lasciate asciugare all’aria aperta.

Tieni presente che quasi tutte le scarpe da ginnastica possono essere messe in lavatrice al giorno d’oggi. Anche se è vero che bisogna fare una serie di accortezze nel farlo, come metterle separatamente (cioè non unire vestiti e scarpe nello stesso lavaggio, meglio fare un unico lavaggio con le scarpe) e sarebbe opportuno prelavateli un po’ a mano (cioè strofinateli con una spazzola morbida, come lo smalto per unghie, e un po’ di sapone) per renderli il più perfetti possibile.