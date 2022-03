Come pulire la polvere di calce

La foschia ci ha lasciati tutti persi. La polvere, pur avendo tutto chiuso in casa, si è insinuata attraverso fessure che non sapevamo nemmeno di avere. Ora è il momento di mettersi al lavoro e c’è tempo.

Con pochi accorgimenti intendiamo aiutarvi a rendere meno gravoso il compito di pulire la vostra casa, ma non illudiamoci, la pulizia è un lavoro duro e duro. Naturalmente, se la foschia ci lascia qualcosa di buono, è la motivazione per far brillare la nostra casa.

La raccomandazione principale è di seguire un ordine:

Spazza il più spesso dei tuoi pavimenti con a pennello a setole fini e pulire o passare l’aspirapolvere per il resto dovrebbero essere i primi passi.

In secondo luogo, occuparsi della pulizia dei mobili con superficie dura, compresi quelli in cucina. C’è così tanta polvere che è necessario usare l’acqua. Il più pratico è immergere il panno in microfibra in acqua molto calda e passare il panno umido sulle superfici di mobili ed elettrodomestici. Questo per un primo passaggio. Quindi puoi utilizzare uno spray detergente in modo che la superficie dei tuoi mobili respinga la polvere e la pulizia duri più a lungo.

In terzo luogo, è il momento di pulire le poltrone imbottite in tessuto e i tappeti. Qui dovrai tirare Aspirapolvere e lo stesso se hai tappeti che non puoi lavare in lavatrice.

Il quarto passo è pulire le finestre, gli specchi e lo schermo della TV. Lasciali liberi da quella polvere che è caduta su di loro negli ultimi giorni e che ha rovinato l’effetto della tua ultima fantastica pulizia. Avete bisogno di un panno specifico per pulire i vetri in modo che non lasci lanugine. Potete anche bagnarlo con acqua molto calda e un po’ di aceto bianco. Con pochi colpi, addio polvere.

Il quinto passo è pulire i letti . Prima di cambiarti, aspira la polvere dal materasso, dalle coperte o dai piumoni.

Finalmente, strofina i pavimenti. Metti l’acqua calda in un secchio e aggiungi un tappo del tuo solito detergente, specifico per il tipo di pavimento della tua casa.

Ti starai chiedendo se devi farlo ora o aspettare che tutta la polvere nell’atmosfera si depositi. Tieni il passo con l’evoluzione del tempo con il informazioni meteo e mettiti al lavoro non appena la polvere nell’atmosfera si è dissipata se non vuoi prolungare la convivenza con essa. Tieni le finestre ben chiuse per evitare che la polvere entri in casa a distanza ravvicinata in questi giorni.