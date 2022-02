Come pulire la casa in due minuti?

Se passi ore e ore a pulire casa e quando finisci hai la sensazione di non aver fatto niente e tutto è ancora sporco, probabilmente il problema è il casino, e non che la casa stessa sia sporca. Ci sono momenti in cui non ci rendiamo conto non prestiamo attenzione alla cura e all’ordine della nostra casa. Con questo semplice trucco per pulire, vedrai quanto sarà più facile mantenere l’ordine e la pulizia in casa.

Inoltre, con questo trucco non solo noterai la tua casa molto più pulita, ma ti darà anche te più tempo per te e le tue esigenze. Ecco come mantenere pulita la tua casa… con soli 2 minuti!

La regola dei due minuti

est nuovo metodo di pulizia È diventato molto di moda e chi non ama avere la casa pulita e ordinata in soli due minuti? Una delle regole principali da seguire con queste regole è: Non lasciare per domani quello che puoi fare oggi. Alcune delle attività che puoi svolgere al momento, dal momento che costano meno di due minuti, sono le seguenti:

lavare un piatto , ed è che con questo semplice compito puoi evitare che i piatti sporchi si accumulino nel lavandino. Qualcosa di semplice come lavare un piatto pochi istanti dopo averlo usato può richiedere molto del tuo tempo di lavoro.

Metti un lavatrice solo con abbigliamento da palestra . Anche se questo trucco non sembra efficace, se lo fai lo avrai pronto quando ne avrai bisogno e in questo modo non si accumulerà tutto nel cesto della biancheria.

Prendi il tavolino del soggiorno . Che siano per lavoro o per le carte universitarie, se tieni sempre il tavolo organizzato e butti via tutte le carte inutili, vedrai come non si accumulano e formano montagne piene di documenti di cui non sai nemmeno di cosa si tratta.

Tieni il corridoio libero . Qualsiasi cosa tu possa avere nell’ingresso come lettere, documenti, chiavi di casa, giacche… se la tieni organizzata e butti via ciò che non ti serve, eviterai che si accumuli e addirittura perda le cose. Chi non ha mai perso le chiavi per non aver fatto ritirare il ricevitore?

Appendi i vestiti che hai già indossato . A volte indossiamo vestiti solo per uscire per una commissione e quando arriviamo a casa tutto ciò che vogliamo fare è indossare i nostri vestiti più comodi. Anche se la cosa tipica è avere “la sedia dei vestiti”, è molto più comoda se la appendi con le grucce nell’armadio. In questo modo non si accumulerà e non si raggrinzirà.

Fare il letto. Anche se sembra una cosa che fanno tutti da quando sono piccoli, non è così. Ci sono molte persone che, per qualsiasi motivo, a volte dimenticano di rifare il letto. Ci vogliono solo 2 minuti e ti darà un senso di ordine e pulizia nella tua stanza.

Come questi compiti ce ne sono molti altri e anche se può non sembrare, ci vogliono solo pochi minuti del nostro tempo se lo facciamo al momento giusto. Se invece lasciamo tutti i compiti per la fine della giornata (o anche per la settimana) vedremo come Sia l’organizzazione della casa che le pulizie richiederanno molto più lavoro e molto più tempo. che forse abbiamo.

Non esitate a usare questo trucco e sentitevi in ​​a ambiente molto più pulito oltre che ordinato.