Come pulire il vetro del forno per renderlo impeccabile

Ci sono moltitudini di prodotti che si possono trovare nei supermercati per pulire la cucina e ciascuno degli elettrodomestici che vi sono contenuti. Tuttavia, la mancanza di conoscenza e il prezzo di alcuni di essi fa sì che in molte occasioni sia dubbio quale sia il migliore da usare. La realtà è che ce ne sono molti prodotti economici che sono ideali per pulire la casa e che si esauriscono rapidamente nei negozi a causa della loro efficacia, secondo esperti in questa materia.

Ma ci sono anche rimedi casalinghi per rendere impeccabili quelle superfici. Parliamo, ad esempio, di bicarbonato e aceto per lasciare il forno e la cappa impeccabili. Ma quei prodotti sono validi per il grasso e l’interno.

Ma cosa si può usare per pulire il vetro del forno? Per pulire molto bene il vetro e rimuovere tutto il grasso aderente, sarà necessario un buon detergente. E, come il resto del forno, il bicarbonato di sodio è il detergente domestico ideale per rimuovere le macchie di grasso dalle superfici.

Per pulirlo, fare una pasta densa con bicarbonato e acqua e metterlo su tutto il forno, vetro compreso. Lasciarlo riposare per alcune ore – se possibile una notte – e poi rimuoverlo accuratamente con una spatola di gomma o un panno umido, prestando particolare attenzione a non graffiare il vetro. In questo modo sarà impeccabile e privo di grassi.