Come pulire i radiatori del riscaldamento e risparmiare sulla bolletta?

In pieno inverno è logico che i radiatori funzionino a pieno regime. Ma per farli funzionare perfettamente devi spurgarli correttamente (qui spieghiamo come) e tenerli puliti, dato che il la pulizia ne influenza le prestazioni e ci farà proteggere correttamente dalle basse temperature.

La particolare forma dei radiatori facilita l’accumulo di polvere e, di conseguenza, rende difficoltosa la pulizia. Ma ci sono alcuni trucchi per poter pulire gli elettrodomestici in modo che sembrino nuovi.

il miglior pennello

Prima di iniziare a pulire, dobbiamo spegnere il radiatore poi, metti un pezzo di carta sul pavimento in modo che lo sporco cada al suo interno e non si diffonda sul pavimento della casa.

Inoltre, se siamo sensibili alla polvere, è consigliato utilizzare spazzole speciali che hanno il modo specifico per raggiungere il parti del radiatore meno raggiungibili. Le spazzole più adatte per queste aree sarebbero quelle che contengono fibre di nylon spesse e un manico lungo e flessibile o aste con coperture in microfibra rimovibili.

Per una corretta pulizia, dobbiamo inserire l’asta dall’alto e ripercorrere tutta la superficie fino in fondo, ruotando la spazzola in modo che la polvere cada sulla carta sottostante. Nel caso ci sia molto sporco incorporato, possiamo bagnare le spazzole con acqua e sapone per facilitare la pulizia.

Il trucco per pulire il radiatore

Ma, per rimuovere la polvere dai radiatori, possiamo eseguire un trucco ideale: gioca con il calore di un asciugacapelli. Il trucco è mettere insieme due panni umidi, uno sotto il termosifone e uno dietro il muro, e collegare un essiccatore e puntarlo verso il radiatore in modo che l’aria calda elimini la polvere e che è impregnato nei panni.

Nel caso tu abbia un macchina come un battello a vapore, può essere più efficace nella pulizia dei radiatori e ce ne sono molti dotati di ugelli lunghi e sottili che possono accedere meglio alle fessure nel radiatore.

Quando abbiamo fatto la pulizia, è essenziale lasciate asciugare per un paio d’ore radiatori senza accenderli.