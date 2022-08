Come prendere una pillola in modo che funzioni più velocemente? la scienza ha la risposta

Quando qualcosa fa male, il desiderio di tutti è che il rimedio abbia effetto il più rapidamente possibile. Il per via orale è il forma di amministrazione più comune compresse per la sua comodità, il basso costo e l’alto impegno da parte del paziente.

Un gruppo di ricercatori della John Hopkins University ha scoperto a fattore che può fare la differenza fino a un’ora avanti velocità con cui il il corpo assorbe il farmaco.

Testato su un simulatore di stomaco

Il fattore in questione è postura del corpo. Dopo aver preso una pillola, lo studio conclude che devi sdraiati sul lato destro. Pertanto, il corpo lo condurrà alla parte più profonda dello stomaco e il lo scioglimento sarà 2,3 volte più veloce che in altre posizioni, come in piedi, sdraiato sul lato sinistro o sdraiato.

Il gruppo usato un simulatore molto realistico di stomaco umano per dimostrare che il cambiamenti di postura loro hanno un effetto significativo sullo svuotamento del farmaco attivo nella prima parte dell’intestino, che lo assorbe attraverso le sue pareti prima di trasferirlo al fegato, che lo distribuirà poi attraverso il flusso sanguigno.