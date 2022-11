Ecco come potare i cespugli di rose

Se abbiamo dei cespugli di rose in casa, o se un giorno volessimo piantarli, dobbiamo conoscere le basi per prendercene cura. Tra queste, la potatura è la più importante e non va dimenticata in nessuna stagione, altrimenti si rischia di rovinare le rose.

Quali sono i passi da compiere per potare i cespugli di rose? Indipendentemente dall’irrigazione, prendersi la briga di annaffiare le rose è la chiave per eliminare i rami secchi che si accumulano con il tempo e che, se non vengono rimossi, possono ostacolare la fioritura.

Come potare i cespugli di rose

Le rose, rosse, bianche o gialle, piccole o grandi, cespugliose o rampicanti, sono tra le piante da giardino più amate dagli appassionati di fiori e piante. La potatura delle rose non è una cosa semplice. A differenza di altre piante, infatti, dobbiamo tenere conto della varietà, del periodo dell’anno e del tipo di clima, così come utilizzare gli strumenti giusti per farlo. Esistono più di 20.000 varietà di rose che possono essere suddivise, a seconda del modo in cui crescono e si sviluppano, in 3 tipi:

Rose ad arbusto

Rose con cespuglio e sarmentose

Rose in miniatura

Cominciamo quindi con il primo passo, che consiste nel sapere quale tipo di potatura è necessaria per ogni tipo di cespuglio di rose. Il mese di marzo, che coincide con la fine della stagione fredda, è il momento migliore per potarle; tuttavia, molti scelgono di effettuare una seconda potatura più piccola prima dell’arrivo dell’inverno.

In entrambi i casi l’obiettivo è lo stesso: controllare che non ci siano rami secchi o foglie appassite. La potatura di inizio autunno è più una potatura di mantenimento che una potatura completa, ma può essere utile se durante l’estate sono comparsi fiori che hanno perso forza. Potandoli, l’albero concentrerà la sua energia dove è necessario.

Cosa serve per potare un cespuglio di rose?

Si consiglia di utilizzare guanti per raccogliere i rami senza pungersi e cesoie affilate per la potatura. È inoltre opportuno utilizzare delle cesoie bypass per rimuovere i rami più sottili e un’incudine per quelli più spessi.

Come potare un cespuglio in modo che dia più rose?

La tecnica di potatura di un cespuglio di rose è fondamentale perché rimanga fertile: bisogna tagliare i rami a smusso sempre al di sopra delle gemme, che si distinguono perché sono di un colore verde più chiaro rispetto al resto del ramo. Per facilitarvi il compito, cercate prima i rami e i fiori secchi e rimuoveteli dal cespuglio; quando avrete rimosso tutto ciò che è possibile rimuovere con le mani, procedete alla potatura.

