Come posso ottenere il codice QR per utilizzare Whatsapp web?

L’applicazione Web WhatsApp Viene utilizzato per inviare messaggi tramite il servizio di messaggistica dal browser del computer o tablet, purché configurato in modalità desktop. E anche per riceverli. L’applicazione ‘online’ è disponibile per tutti gli utenti sistemi operativi mobili -Android, iOS, BlackBerry OS e Windows Phone-.

Avere l'”app” accessibile dal computer è facile: basta procurarsi il QR Code e ‘leggerlo’ con il cellulare per sincronizzarli. E come si ottiene il codice QR? Bene, è anche facile se segui alcuni semplici passaggi:

Apri WhatsApp sul cellulare. Senza entrare in nessuna conversazione, vai nelle impostazioni di WhatsApp, opzione disponibile selezionando i tre puntini verticali che compaiono in alto a destra nel caso di Android e nelle impostazioni (in basso a destra) nel caso di iOS. Una volta lì, viene visualizzata un’opzione che è ‘Dispositivi collegati‘. In precedenza, questa opzione veniva chiamata direttamente ‘whatsapp web‘, ma la nomenclatura è cambiata perché ora è possibile sincronizzare Whatsapp in più dispositivi contemporaneamente. Dopo aver selezionato “Dispositivi collegati”, devi fare clic sulla barra verde o blu che dice “Collega un dispositivo‘. Appare un lettore di codici QR.

Allo stesso tempo, sul computer devi inserire l’URL di Whatsapp sul web (https://web.whatsapp.com/), dove apparirà il codice QR che dovrà essere scansionato collegare entrambi i dispositivi.

Tieni presente che ora WhatsApp, nella sua versione beta, può essere sincronizzato su diversi dispositivi, quindi non è necessario avere il tuo cellulare sempre connesso, poiché il tuo account WhatsApp sarà sincronizzato su diversi dispositivi e potrà essere utilizzato in automatico.Indipendente.

Inoltre, nel marzo dello scorso anno l’applicazione “online” ha annunciato che avrebbe consentito le videochiamate dal computer, un’opzione che facilita il lavoro tra professionisti e consente di vedere meglio familiari e amici, oltre ad avere le mani libere durante la conversazione.