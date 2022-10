Come ottenere una pelle luminosa questo autunno?

il centro estetico ossigeno di Barcellona propone il trattamento esclusivo Brillantezza facciale deluxe, un protocollo ideato dal suo direttore tecnico Patricia Cuenca per ottenere una carnagione radiosa e ringiovanita questo autunno.

Una combinazione unica di terapie che si amalgamano la formula magistrale per rivoltare il viso e ottenere una straordinaria luminosità . La combinazione dell’eccellente ‘peeling’ PRX, aggiunto ad un ‘booster’ di vitamine, oligoelementi e acido ialuronico coronato dall’applicazione della fototerapia a led per massimizzare i risultati delle fasi precedenti.

Il protocollo, che dura quasi due ore, inizia con una pulizia profonda della pelle di viso, collo e décolleté per preparare la zona al trattamento.

Peeling PRX-T33

UN ‘Peeling’ convenzionale a base di acido tricloroacetico (TCA) al 33% con acqua ossigenata. Questa combinazione permette di ottenere una maggiore penetrazione nel derma, attivando il processo rigenerativo della pelle senza essere aggressivi con l’epidermide o aver bisogno di esfoliarla.

Mesoterapia vitaminica

Si compone di una selezione di un cocktail vitaminico personalizzato per il cliente e iniettato con l’aiuto di un microago lungo la pelle di viso, collo e décolleté per rivitalizzare il derma dall’interno. I suoi effetti sono visibili dopo una settimana di trattamento e rimangono stabili per 6 mesi. Nei casi di clienti con maggiore sensibilità , effettueremo questa fase con Dermapen.

Luce LED monocromaticaLa terapia della luce è l’ideale come culmine del trattamento. Il colore della luce sarà scelto in base alle esigenze specifiche di ogni pelle, ma generalmente iniziamo il suo utilizzo con la luce rossa per stimolare l’azione della mesoterapia e del metabolismo cutaneo, e terminiamo con l’applicazione della luce verde per calmare.

Con la pelle altamente ricettiva, eseguiamo un massaggio rimodellante che ci aiuta a raggiungere la massima penetrazione dei principi attivi iniettati e poi applichiamo una maschera in biocellulosa effetto seconda pelle. Con esso forniremo un’incredibile idratazione epidermica e calmeremo completamente la pelle.

Mentre la maschera agisce, viene eseguito un massaggio alle mani e alle braccia per raggiungere un grado di assoluto relax. Che cosa risultato la pelle appare visibilmente più liscia, soda e radiosa.