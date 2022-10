Come migliorare la connettività Wi-Fi del tuo router? semplici trucchi

Per ottenere il massimo dal connessione senza fili e che, nonostante i loro limiti, puoi lavorare e goderti piattaforme di intrattenimento in streaming e videochiamate di alta qualità senza interruzioni, ci sono diversi passaggi che devi seguire.

Per iniziare, controlla la rete Wi-Fi del luogo. A seconda del pacchetto che hai contratto, avrai a velocità o altroma il corretto funzionamento di Internet dipende anche dal fatto che il copertura wifi è buono o cattivo. Per questo esistono degli strumenti che permettono di controllare la velocità del Wi-Fi in tutti gli ambienti della casa tramite il telefono stesso e di poter così trovare il buchi neri di Wi-Fi. Ad esempio, Ookla Speedtest.

Se l’analisi rileva che il Wi-Fi è troppo lento o la connessione si interrompe spesso, il problema è solitamente la portata. Una posizione centrale, leggermente rialzata, è perfetta per un router: ad esempio sopra un mobile o in un mobile al centro di un pavimento.

blocco del segnale

Il router non dovrebbe avere oggetti davanti o accanto ad esso blocca il tuo segnale e nel caso di avere antenne esterne gli utenti possono posizionarli con diverse angolazioni, in modo da poter testare in quale posizione riescono a migliorare la connessione.

Un altro problema comune è che il il router è troppo vecchio. Se deve essere sostituito, dovrebbe esserlo il nuovo modello compatibile con wifi 5 (wifi ac) o anche wifi 6. Entrambi gli standard sono notevolmente più veloci del Wi-Fi 4. Inoltre, una parte del Wi-Fi 4, che utilizza la banda a 2,4 GHz, è molto sovraccarico nelle grandi aree urbane. Pertanto, il Wi-Fi può guadagnare velocità se si passa a Banda 5 GHz del modello wifi 5 o wifi 6.

In un grande appartamento o un’abitazione unifamiliare può esserci ostacoli che fungono da freno, come pareti, pareti o soffitti. Tutti questi ostacoli possono far agire il wifi più lenta e potrebbe anche farla smettere di funzionare.

Ripetitori

Per risolvere questo problema, è utile un ripetitore Wi-Fi, ma solo su brevi distanze, come da una stanza all’altra. Per distanze maggiori, è meglio utilizzare un adattatore powerline, che si collega a Internet attraverso il cablaggio elettrico di casa.

Inoltre, sono facili da installare: collegalo, aspetta un po’ e sei a posto. I modelli attuali combinano la tecnologia Wi-Fi mesh con la tecnologia powerline più veloce.