Come mantenere i capelli idratati e sani in estate?

Per offrire ai tuoi capelli la cura più naturale, è fondamentale scommettere prodotti vegani: cosmetici per capelli 100% vegetali.

Questi cosmetici sono caratterizzati dall’essere privo di siliconi e parabeni, perché questi componenti, in eccesso, possono seccare il capello e contribuire al suo deterioramento. Sono ambiente medio: non contengono quasi nessun ingrediente chimico, non danneggiano l’ambiente, contribuendo a un mondo più sostenibile.

Cura dei capelli vegana e sostenibile

la gamma Decodifica Zero di Montibello, con a 94% di ingredienti naturali e vegan ‘friendly’nasce per fornire a cura delicata, naturale e rispettosa sia dei capelli che del cuoio capelluto e dell’ambiente. È la scelta perfetta per chi cerca il massima idratazione per i suoi capelli, oltre a restituirgli i suoi bellezza naturale.

Questo lo spiega Jorge Suárez, educatore di Montibello: “Decode Zero fornisce una cura superiore ai nostri capelli: ossigena e rivitalizza, rinforzando e donando lucentezza, ripristinando la salute del capello”.

Questa gamma è composta da 8 prodotti per la cura completa dei capelli vegani:

Shampoo essenziale: uno shampoo di uso frequente per un’igiene delicata, che deterge, purifica e protegge i capelli dalla contaminazione e dall’impatto degli agenti esterni nocivi. La sua formula contiene l’86% di ingredienti di origine naturale.

Balsamo essenziale: un balsamo condizionante leggero che idrata e ammorbidisce i capelli fornendo allo stesso tempo uno scudo protettivo contro l’inquinamento. La sua formula contiene il 93% di ingredienti di origine naturale, tra cui estratto di moringa e quinoa idrolizzata (l’alternativa naturale all’effetto dei siliconi).

Vita: una crema per lo styling che ripara e rivitalizza la fibra capillare, fornendo extra gestibilità e definizione pulita ai capelli. La sua formula contiene l’86% di ingredienti di origine naturale, tra i quali spiccano l’estratto di fiori di resurrezione, l’olio di baobab e il Behentrimonium Chloride.

Fluire: un gel condizionante che attiva e definisce i ricci mantenendone la forma, l’elasticità e il movimento naturale. La sua formula contiene il 93% di ingredienti di origine naturale, tra cui estratto di crisantemo giapponese e resina naturale di semi di lino ed estratto di chia.

Purè di patate: un’acqua gel idratante che ordina e definisce, con l’86% di ingredienti di origine naturale, tra cui spiccano il tè bianco e il sorbato di potassio.

Perfetto: uno spray texturizzante che segna e rinfresca la texture, con il 92% di ingredienti di origine naturale, tra cui spiccano la provitamina B5 e l’amido di tapioca.

Cosmo: un trattamento anticrespo a lunga durata che elimina l’effetto crespo, lasciando i capelli morbidi, disciplinati e lucenti fino a 72 ore. La sua formula contiene fino al 94% di ingredienti di origine naturale, tra i quali spicca l’estratto di orchidea.

Guarire: trattamento intensivo che ripristina, ravviva e rinforza la struttura indebolita del capello. I suoi 3 oli naturali infusi aumentano l’idratazione dei capelli cinque volte. Formula con oli 100% naturali infusi.