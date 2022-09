Come l’Udinese è diventata la Cenerentola a sorpresa della stagione di Serie A

Se dai una rapida occhiata alla classifica di Serie A in sette partite, noterai Napoli e Atalanta in testa con 17 punti a testa, il che potrebbe sorprendere alcuni. Più sorprendente per un tifoso occasionale è il fatto che l’Udinese, squadra che è arrivata a metà classifica la scorsa stagione, è solo un punto indietro rispetto al ritmo.

Mentre si torna alla partita di Serie A dopo la pausa per le Nazionali, l’Udinese ha un appuntamento con l’Hellas Verona lunedì (14:45 ET | Paramount+). La scorsa stagione, i bianconeri del nord-est d’Italia hanno impiegato 24 settimane per raggiungere cinque vittorie e 15 per eguagliare i punti totali attuali (16) in questa stagione. Ha già ottenuto cinque vittorie alle spalle con un pareggio e l’unica sconfitta arrivata nella giornata di apertura contro i campioni di Serie A dell’AC Milan a San Siro.

La corsa di Cenerentola dell’Udinese ha sorpreso gran parte della critica e dei tifosi, ma se tu non dovrebbe essere così guarda come funziona il club. Guidato dal titolare Giampaolo Pozzo, il cui figlio Gino possiede la squadra inglese del Watford FC, il club ha sempre cercato di creare un roster in cui i giocatori potessero crescere e diventare stelle.

Il progetto ha mostrato segni di successo in passato quando il club ha raggiunto la fase a gironi di UEFA Champions League nella stagione 2005-06 grazie a uno storico quarto posto nella stagione precedente sotto Luciano Spalletti che in seguito ha assunto l’incarico di allenatore dell’AS Roma.

C’è una lista infinita di giovani talenti scoperti dall’Udinese negli ultimi dieci anni circa. Alexis Sanchez, Rodrigo De Paul o Samir Handanovic sono solo alcuni dei nomi che vengono in mente. Ci sono stati anni in cui le cose non sono andate come previsto e il club ha evitato più volte la retrocessione, ma dopo il ritorno del direttore tecnico Pierpaolo Marino le cose sembravano tornare alla normalità.

Un progetto a lungo termine

Sostenibilità è la parola d’ordine per un club come l’Udinese. Sono riusciti a scoprire talenti in passato grazie al loro sistema di scouting innovativo costruito nel corso degli anni. Quando la tecnologia moderna ha completamente ribaltato il modo di operare degli scout e dei club, l’Udinese ha dovuto trovare un modo per adattarsi.

C’erano alcuni motivi per cui erano considerati uno dei migliori in passato. Non solo avevano un talento per identificare i talenti, ma hanno anche stabilito un sistema rivoluzionario che li ha resi il club più veloce a trovare nuovi giocatori. Dietro le quinte di Udine, hanno creato la loro piattaforma segreta di scouting e avevano una stanza con più di 20 televisori dove potevano guardare giocatori da tutto il mondo. Sono stati in grado di sfruttare un’inefficienza del mercato.

Improvvisamente, tutto è cambiato quando la tecnologia ha reso più facile l’accesso al gioco per il pubblico, indipendentemente dal fatto che fosse coinvolto nello sport o meno. Al giorno d’oggi, piattaforme come Wyscout possono fornire ai club e ai direttori dati e filmati praticamente di ogni singolo giocatore in tutto il mondo. Con l’avvento di questo nuovo sistema di lavoro, l’Udinese ha trovato il modo di rimanere al vertice e rimanere probabilmente uno dei migliori club europei a portare alla luce giovani talenti, ma prevedibilmente ci è voluto del tempo per adattarsi.

Lo scorso maggio, Il direttore tecnico Pierpaolo Marino ha parlato a CBS Sports e ha spiegato molto bene come lavorano con i talenti e i loro giocatori: “Di solito abbiamo un progetto da due a tre anni per ogni giocatore. Poi può succedere che le cose cambino in positivo o in negativo, ma c’è sempre un strategia per i talenti che arrivano qui. La nostra strategia è chiara, essere i primi e anticipare i nostri avversari anche attraverso buoni rapporti con altri club e agenti. Inoltre, vogliamo giocatori che non devono essere cruciali per noi al loro primo anno, loro hanno bisogno di tempo per crescere. Il primo anno devono essere in competizione con il titolare e poi diventare potenzialmente cruciali per noi al secondo anno. Con questa mentalità diamo loro il tempo di crescere”.

Gli affari estivi

Nel corso dell’estate il club ha apportato alcune modifiche allo staff separandosi da Gabriele Cioffi e nominando Andrea Sottil dell’Ascoli come nuovo allenatore. Il nuovo allenatore ha portato alcune nuove idee e una nuova prospettiva al club che ha fornito l’atmosfera tanto necessaria all’interno dello spogliatoio.

Soprattutto, l’Udinese ha lavorato molto bene nella finestra di mercato e ha tenuto nel club giocatori chiave come Gerard Deulofeu, che sembrava essere sul punto di lasciare il club per molte settimane, e Beto. Tuttavia, c’erano alcune uscite da affrontare. Brandon Soppy si è unito all’Atalanta per circa 10 milioni di euro e Nahuel Molina è passato all’Atletico Madrid per circa 27 milioni di euro in uno scambio che includeva Nehuen Perez all’Udinese.

La mossa più importante dell’estate è stata quando l’Udinese è riuscita a mantenere per un’altra stagione il terzino sinistro italiano di 19 anni Destiny Udogie, probabilmente uno dei migliori giovani giocatori della Serie A in quella posizione, per un’altra stagione. Udogie si unirà al Tottenham la prossima stagione per circa 20 milioni di euro. È un acquisto importante per gli Spurs, certo, ma questa mossa dà anche all’Udinese la pista per far affinare la sua arte a Udogie per un’altra stagione prima di entrare in Premier League nell’estate 2023.

La sorprendente corsa dell’Udinese nella prima metà della classifica potrebbe non terminare con la qualificazione alla Champions League, ma è anche un momento importante per un club che è riuscito a rimettersi in carreggiata dopo essere quasi caduto in seconda divisione. Non commettere errori, l’Udinese è uno dei massimi esempi nel calcio di idee e pianificazione tanto importanti quanto le risorse finanziarie per un club per produrre risultati.