Come le turbolenze economiche dell’Inghilterra potrebbero aprire la strada a più proprietari americani in Premier League

Sterling è in disparte… e non stiamo parlando della forma indifferente dell’attaccante del Chelsea con l’Inghilterra durante la pausa per le Nazionali. La sterlina britannica ha visto il suo valore scivolare in modo significativo negli ultimi giorni, raggiungendo brevemente il livello più basso di tutti i tempi rispetto al dollaro USA prima di risalire dai minimi. Le ruzioni del mini-budget del cancelliere Kwasi Kwarteng, l’annuncio dei cambiamenti di politica economica del nuovo governo, si fanno sentire in tutta l’economia. Nel caso dello sport nazionale del Paese, gli eventi di questi giorni potrebbero semplicemente servire ad accelerare una tendenza ormai consolidata. La corsa all’oro sportiva che è il denaro americano che vola verso il calcio inglese potrebbe essere appena iniziata.

Capire cosa significa questo per il calcio significa almeno elaborare le basi di ciò che ha causato l'”evento fiscale” di Kwarteng venerdì. C’è stata una rapida reazione da parte dei mercati finanziari. La sterlina è crollata dopo che il cancelliere si è impegnato a ridurre le tasse in un momento di aumento dell’inflazione. In risposta, la Banca d’Inghilterra ha tentato di raffreddare il panico immediato nel mercato impegnandosi in un pacchetto da 65 miliardi di sterline per riacquistare titoli di stato, anche se ciò ha lasciato la sterlina ancora in bilico a poco più di un dollaro. Inoltre, la banca sembra obbligata ad aumentare i tassi di interesse per raffreddare l’impatto dei tagli alle tasse di Kwarteng per i redditi più alti, una mossa che avrebbe un impatto considerevole sui proprietari di case della nazione, mentre apparentemente metterebbe anche la banca centrale in contrasto con il governo. In termini tecnici, le cose sono un gran casino gigantesco.

L’incertezza economica non danneggerà la Premier League

L’economia del Regno Unito potrebbe essere in crisi, ma man mano che la sterlina scivola, diventano disponibili opportunità per gli investimenti esteri, anche in quel grande bastione del soft power britannico, la Premier League. Joe Ravitch, il banchiere che ha aiutato Roman Abramovich a completare la sua vendita vertiginosa del Chelsea all’inizio di quest’anno, ha offerto una valutazione rialzista dello stato del gioco all’inizio di questa settimana. “Nessuno sta soffrendo a causa del calo della sterlina quando si tratta di calcio inglese”, ha affermato il co-fondatore del gruppo Raine alla Forbes Global CEO Conference.

I travagli dell’economia britannica, ha affermato Ravitch, non spingeranno gli investitori a incassare dal mercato del calcio britannico. In effetti, la sua recente esperienza gli suggerisce che il gioco inglese rimane una prospettiva allettante. “Indipendentemente dalla valuta, queste sono enormi opportunità”, ha detto. “Sulla base della vasta e diversificata portata degli acquirenti che abbiamo avuto per il Chelsea, penso che sia stato dimostrato”.

Il Manchester United affronta sfide uniche

Il crollo del valore della sterlina porta alcune complicazioni al gioco del Regno Unito, incluso il Manchester United, che ha visto aumentare il valore in sterline del proprio debito da £ 419,5 milioni a £ 514,9 milioni nei 12 mesi fino alla fine di giugno, cosa che hanno in parte accreditato il peggioramento della posizione della sterlina rispetto al dollaro. Sotto questo aspetto il bilancio avrà solo un aspetto meno attraente per lo United, che è quotato alla Borsa di New York per più di un decennio.

Lo United ha pubblicamente indicato il suo desiderio di riqualificare l’Old Trafford, se quei piani dovessero andare a buon fine, l’onere del debito per il club aumenterà in modo significativo, anche se nel processo presumibilmente darebbe al club una risorsa da cui potrebbe aumentare significativamente le proprie entrate. “È una sfida per i club che hanno debiti in dollari”, afferma Kieran Maguire, l’esperto dietro il podcast, il libro e il sito web di Price of Football.

Ma le circostanze dello United sono uniche. Ci sono fattori che sono più universali, ad esempio che ci sono commissioni di trasferimento in sospeso da pagare, spesso in euro. Il calo della sterlina rispetto alla sua controparte europea non è stato così profondo come il dollaro; infatti l’euro è effettivamente sceso al di sotto del segno di $ 1 all’inizio del mese dopo che la Russia ha dichiarato che avrebbe interrotto il suo principale gasdotto nel continente.

Alcuni club dovranno trovare qualche sterlina in più nel portafoglio per ripagare il debito di trasferimento in euro di quanto avrebbero potuto fare altrimenti, ma anche in questo caso l’impatto non è così profondo come si potrebbe pensare; le squadre più grandi che pagano le commissioni più consistenti si proteggono dal valore delle fluttuazioni valutarie.

Aumento delle possibilità di investimento americano

Il punto in cui l’impatto della sterlina mobile può essere sentito più profondamente è sul denaro che entra nel gioco inglese in particolare dagli Stati Uniti. Le ragioni per trasferirsi ora sono state catturate da Tariq Panja del New York Times. A maggio, il consorzio Clearlake-Todd Boehly si è assicurato il Chelsea per un prezzo in dollari di 3,15 miliardi di dollari. Lo stesso accordo condotto lunedì, ha osservato Panja, avrebbe riportato i nuovi proprietari dei Blues a $ 2,68 miliardi.

Che tu stia cercando il tè dello Yorkshire, le giacche Barbour o i club della Premier League, è un buon momento per essere uno straniero a fare shopping in Inghilterra. “L’impatto complessivo della sterlina negli ultimi cinque anni è piuttosto spettacolare”, osserva Maguire. “Oggi sto guardando un dollaro uguale a £ 0,94 rispetto a cinque anni fa, quando era di circa £ 0,77. Ha reso le acquisizioni con sede nel Regno Unito molto più economiche”.

Jordan Gardner, un dirigente sportivo americano che ha investito in diverse squadre di calcio, tra cui lo Swansea City, squadra del campionato, è d’accordo. “Non c’è dubbio che sia più attraente. Il dollaro USA va oltre in qualsiasi investimento, che si tratti di acquistare club, infondere capitale, infrastrutture, azioni o debito.

“Ci vorrà del tempo, ma sicuramente nei prossimi due mesi vedrai questo clima finanziario spingere le offerte al traguardo. Sono sicuro che accadrà. Penso che probabilmente vedrai più investitori di tipo istituzionale guardare Anche la maggior parte degli investitori con cui parlo vogliono offerte, non vogliono solo buttare soldi in qualcosa.

“Ad un certo punto presumibilmente la sterlina si riprenderà, in quel momento le persone che sono entrate ora si sentiranno abbastanza bene con se stesse”.

Premier League un buon affare ad un ottimo prezzo per i proprietari americani

Naturalmente questo non è un fenomeno dall’oggi al domani. La famiglia Glazer del Manchester United, i Kroenkes dell’Arsenal e il Fenway Sports Group di Anfield sono da tempo sistemati in Premier League. Ma c’è stata una rapida espansione negli ultimi anni, dai miliardi spesi dal consorzio che ha vinto la gara per assicurarsi il Chelsea al tandem Ryan Reynolds-Rob McElhenney che ha visto l’opportunità di contenuti nell’acquisto del Wrexham, squadra della National League. Se un consorzio guidato dal proprietario dei Vegas Golden Knights, Bill Foley, riuscisse a perseguire Bournemouth, più della metà dei club della Premier League avrebbe azionisti americani.

Il loro numero potrebbe ancora crescere. Gardner, che vede la sua partecipazione in Swansea come un “gioco a lungo termine”, ritiene che gli investitori istituzionali come CVC, che in precedenza hanno esaminato transazioni su larga scala a livello di campionato, potrebbero anche cercare di sfruttare al meglio la forza che il loro un considerevole capitale in dollari offre loro, forse anche con più “micro-transazioni” a livello di club. Questi potrebbero includere progetti infrastrutturali e investimenti diretti in una squadra. Maguire suggerisce che Leicester e Wolverhampton Wanderers in difficoltà, acquistati dal conglomerato cinese Fosun prima che Pechino riprendesse il suo piano per rendere il paese una superpotenza calcistica, potrebbero essere in palio in futuro.

Anche senza la posizione favorevole del dollaro nel continente, non sorprende che gli investitori calcistici statunitensi abbiano guardato oltre i propri confini. Mercoledì, Sportico ha valutato il valore medio di una franchigia MLS a $ 582 milioni. LAFC, il club più prezioso della lega, aveva un prezzo di quasi $ 1 miliardo; le loro entrate per il 2021 sono state di $ 71 milioni.

“Le valutazioni sugli asset negli sport nordamericani oltre al solo calcio sono così esorbitanti”, osserva Gardner. “Un club del campionato potrebbe arrivare da 30-40 milioni di sterline a un massimo di 100 milioni di sterline se ha l’infrastruttura della Premier League. Questa è una frazione di ciò di cui stiamo parlando rispetto alla MLS. Il momento in cui un club sale alla Premier League probabilmente stai parlando che vale due o tre volte di più.

“La linea di fondo è che puoi entrare in Premier League da un terzo alla metà del costo per entrare nella MLS. Lì stai ricevendo $ 5-10 milioni in denaro TV. In Premier League stai ricevendo £ 100 milioni .”

Artisti del calibro di Boehly credono che ci sia molto più succo da spremere dai frutti della Premier League. Suggerendo che il valore del Chelsea potrebbe raddoppiare nei prossimi cinque anni, Ravitch ha indicato i token non fungibili, i dati business to business e i mercati asiatici come risorse non sfruttate. Per Maguire un’altra fonte di reddito risiede nella zona est di Londra, dove un gruppo pop svedese offre ai propri fan la possibilità di sperimentarli nel loro fasto degli anni ’70 attraverso avatar olografici.

“Gli investitori americani sono molto rialzisti per quanto riguarda il metaverso e portano la realtà aumentata a casa o, essendo stati allo spettacolo di avatar degli ABBA [something similar] a tale. Se questa è la tecnologia nel 2022, come sarà nel 2030?

“È potenzialmente possibile avere 12.000 arene al coperto a New York, Boston e San Francisco che mostrano tutte le partite della Premier League in una qualche forma di rappresentazione 3D, essendo effettivamente trasmesse da Old Trafford e Anfield a eventi che le persone sono disposte a pagare molto più di farebbero rispetto a guardare la partita in televisione, diventa un evento.

“Quando scricchioli quei numeri e li includi nella Premier League deve comunque sembrare un affare. Se addebiti $ 30-40 a biglietto e questo sta accadendo in sei città negli Stati Uniti, sei città in Cina, alcune altre in Africa e Australia e poi il resto del mercato asiatico. All’improvviso hai un milione di persone pronte a “guardare la partita”. Il Manchester United in una buona giornata guadagnerà £ 5 milioni da una partita in casa. Quei £ 5 milioni diventano £ 30 o 40 milioni”.

Se questa visione può diventare realtà, all’improvviso le fluttuazioni della valuta e dell’economia britannica non sembrano proprio motivo di preoccupazione. Qualunque sia lo stato della sterlina, gli investitori americani vedono un enorme potenziale di crescita nella Premier League. In questo momento possono ottenere una fetta dell’azione a un ritmo di knockdown.